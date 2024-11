PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA ELEIÇÕES: Kamala Harris e Donald Trump queimam seus últimos cartuchos eleitorais para as presidenciais

EUA MÚSICA MORTE: Quincy Jones, gênio da música e do entretenimento, morre aos 91 anos

COP29 MEIO AMBIENTE: Negociações da COP29 enfrentam a sombra das eleições nos Estados Unidos

=== EUA ELEIÇÕES ===

SCRANTON:

Harris e Trump queimam seus últimos cartuchos eleitorais para as presidenciais

Kamala Harris e Donald Trump aceleram em suas últimas horas de campanha no estado da Pensilvânia nesta segunda-feira(4), véspera de uma eleição muito disputada que deixa o mundo em suspense.

(EUA eleições, 540 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

O que aconteceria em caso de empate entre Kamala e Trump?

O que acontecerá se nenhum dos candidatos à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris e Donald Trump, conquistar a maioria dos votos do colégio eleitoral necessários para vencer a disputa pela Casa Branca?

(EUA eleições política, 410 palavras, já transmitida)

=== EUA MÚSICA MORTE ===

NOVA YORK:

Quincy Jones, gênio da música e do entretenimento, morre aos 91 anos

Produtor de Michael Jackson e Frank Sinatra, trompetista e amigo de Ray Charles: Quincy Jones morreu aos 91 anos, após uma intensa carreira que o tornou um dos grandes nomes da história da música.

(EUA Jones gente música morte arte, 860 palavras, já transmitida)

=== COP29 MEIO AMBIENTE ===

PARIS:

Negociações da COP29 enfrentam a sombra das eleições nos Estados Unidos

A grande conferência mundial sobre as mudanças climáticas (COP29) começa na próxima semana em Baku, Azerbaijão, ofuscada pelas eleições presidenciais nos Estados Unidos, que podem levar novamente o republicano Donald Trump ao poder.

(Clima eleições meio-ambiente diplomacia energia ONU COP29, 650 palavras, já transmitida)

PARIS:

Financiamento do combate às mudanças climáticas é alvo de discórdia nas negociações da COP29

As negociações climáticas da ONU se concentram este ano em como conseguir o compromisso mundial de arrecadar bilhões de dólares para que os países em desenvolvimento enfrentem de maneira eficaz a crise climática.

(Azerbaijão clima finanças diplomacia meio-ambiente ONU COP29, 880 palavras, já transmitida)

PARIS:

Metano, óxido nitroso, gases fluorados: os outros gases de efeito estufa

Embora o dióxido de carbono (CO2) seja o mais famoso gás de efeito estufa, outros menos conhecidos pelo público desempenham um papel significativo no aquecimento global e estão recebendo cada vez mais atenção por parte de cientistas e autoridades.

(Azerbaijão clima meio-ambiente energia ONU COP29, 650 palavras, já transmitida)

PARIS:

Quantum, NCQG, cebola... o vocabulário da COP29 em Baku

Na próxima COP29 sobre o clima (11-22 de novembro), as negociações girarão em torno de um novo objetivo para o financiamento climático. Essas discussões técnicas, mas essenciais, já geraram seu próprio vocabulário: "NCQG", "cebola" ou "quantum" serão as palavras-chaves em Baku.

(Azerbaijão clima diplomacia ONU COP29)

PARIS:

Dez datas importantes na luta contra a mudança climática

Este é um resumo de 10 datas importantes na luta contra o aquecimento global, a uma semana do início da COP29 em Baku.

(Clima meio-ambiente diplomacia ONU COP29, 630 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- EUROPA

VALÊNCIA:

Autoridades prosseguem com as buscas por desaparecidos em Valência

As equipes de resgate prosseguiam nesta segunda-feira (4) com as buscas por mais vítimas em estacionamentos subterrâneos em Valência, seis dias após as inundações que deixaram pelo menos 217 mortos na Espanha.

(Espanha inundações clima meteorologia, 620 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

AVIGNON:

Oito acusados são interrogados na retomada do julgamento por estupros na França

O julgamento de um homem que drogava a esposa para ser estuprada por dezenas de estranhos recomeça nesta segunda-feira (4) na França, com novas declarações de oito corréus.

(França justiça Mulheres, 660 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

Eurodeputados iniciam análise de futuros membros da Comissão Europeia

Os eurodeputados iniciam nesta segunda-feira (4) o complexo processo de audiências com os candidatos a integrar a futura Comissão Europeia, o braço Executivo da União Europeia (UE), um processo que deve seguir até o final do mês.

(UE diplomacia política Parlamento)

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Israel cancela oficialmente cooperação com agência da ONU para os refugiados palestinos

O governo de Israel notificou a ONU oficialmente nesta segunda-feira (4) sobre o fim de sua cooperação com a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA), que agora teme um "colapso" da ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

(Israel palestinos conflito ONU Líbano, 760 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Fed se reunirá em meio a clima de incerteza nas eleições presidenciais

O Federal Reserve (Fed, banco central americano) se reunirá nesta quarta e quinta-feira (6 e 7), ao fim de eleições presidenciais muito apertadas e cujo resultado provavelmente ainda não será conhecido. Em todo o caso, suas discussões estarão focadas na redução das taxas de juros.

(EUA inflação juros economia PIB macroeconomia)

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

RAURIS:

Cabanas e trilhas alpinas da Áustria estão em risco devido ao aquecimento global

A cabana Zittel, em um pico nevado nos Alpes, na Áustria, resistiu a muitas tempestades no último século. No entanto, o clima cada vez mais extremo e a falta de financiamento colocam em risco este lugar centenário.

(Áustria clima montanhas, 610 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com