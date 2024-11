O Tottenham venceu o Aston Villa de virada (4-1) graças a um segundo tempo espetacular, neste domingo (3) no seu estádio em Londres, onde os 'Spurs' fizeram a diferença, especialmente com dois gols do atacante Dominic Solanke.

O time da capital inglesa subiu para a sétima posição com 10 rodadas disputadas, o que impediu que o Villa (5º) de Unai Emery passasse a semana no pódio da tabela.

A partida foi uma clara amostra da crônica irregularidade do Tottenham, capaz do melhor e do pior, mesmo durante um mesmo jogo.

A equipe do norte de Londres não conseguiu impor o futebol elétrico defendido pelo técnico Ange Postecoglou até o intervalo, e foi o Aston Villa quem saiu na frente. O francês Lucas Digne, no seu 200º jogo na Premier League, cobrou um escanteio que foi desviado para a primeira trave e defendido quase sobre a linha pelo goleiro italiano Guglielmo Vicario. Mas Morgan Rogers pegou a sobra e chutou para o fundo da rede (32').

A ida ao vestiário no intervalo acabou sendo boa para o Tottenham, que voltou no segundo tempo mostrando muito mais vontade de vencer.

O atacante galês Brennan Johnson, após um cruzamento do capitão Heung-Min Son, empatou logo no início (49').

A decisão de tirar Son com 60 minutos de bola rolando causou uma divisão de opiniões entre a torcida, mas acabou sendo um acerto de Postecoglou, já que depois veio a dobradinha de Solanke (75' e 79').

No primeiro de seus gols, o centroavante inglês superou o goleiro argentino Emiliano 'Dibu' Martínez com uma bola por cobertura após um ótimo passe de Dejan Kulusevski, e depois fez 3 a 1 com uma assistência de Richarlison, reserva de Son.

O atacante brasileiro se machucou depois e foi substituído por James Maddison, autor do último gol com uma bela cobrança de falta direta nos acréscimos(90+5).

O Aston Villa sofreu sua segunda derrota da temporada na Premier League, a primeira desde agosto (2-0 diante do Arsenal). A equipe do Birmingham venceu apenas um dos últimos cinco jogos na Premier, e na quarta-feira se despediu da Copa da Liga inglesa ao perder para o Crystal Palace por 2 a 1.

No aquecimento, os jogadores do Aston Villa vestiram uma camisa onde se lia "Fuerza Valencia" (Força Valencia) em espanhol, em apoio às vítimas das enchentes desta semana no leste da Espanha, onde foram registradas mais de 200 mortes, segundo os últimos balanços oficiais.

--- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Newcastle - Arsenal 1 - 0

Nottingham - West Ham 3 - 0

AFC Bournemouth - Manchester City 2 - 1

Ipswich Town - Leicester 1 - 1

Liverpool - Brighton 2 - 1

Southampton - Everton 1 - 0

Wolverhampton - Crystal Palace 2 - 2

- Domingo:

Tottenham - Aston Villa 4 - 1

Manchester United - Chelsea

- Segunda-feira:

(17h00) Fulham - Brentford

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 25 10 8 1 1 19 6 13

2. Manchester City 23 10 7 2 1 21 11 10

3. Nottingham 19 10 5 4 1 14 7 7

4. Arsenal 18 10 5 3 2 17 11 6

5. Aston Villa 18 10 5 3 2 17 15 2

6. Chelsea 17 9 5 2 2 19 11 8

7. Tottenham 16 10 5 1 4 22 11 11

8. Brighton 16 10 4 4 2 17 14 3

9. AFC Bournemouth 15 10 4 3 3 13 12 1

10. Newcastle 15 10 4 3 3 10 10 0

11. Brentford 13 9 4 1 4 18 18 0

12. Fulham 12 9 3 3 3 12 12 0

13. Manchester United 11 9 3 2 4 8 11 -3

14. West Ham 11 10 3 2 5 13 19 -6

15. Leicester 10 10 2 4 4 14 18 -4

16. Everton 9 10 2 3 5 10 17 -7

17. Crystal Palace 7 10 1 4 5 8 13 -5

18. Ipswich Town 5 10 0 5 5 10 21 -11

19. Southampton 4 10 1 1 8 7 19 -12

20. Wolverhampton 3 10 0 3 7 14 27 -13

