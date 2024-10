O Ministério da Defesa da Rússia anunciou nesta quinta-feira a tomada de outra localidade no leste da Ucrânia, onde as tropas de Moscou registram avanços significativos.

"Como resultado de operações ativas e decisivas, libertaram o assentamento de Yasnaia Poliana", afirmou o ministério, utilizando o nome russo da localidade, que antes do conflito tinha menos de 500 habitantes.

A Rússia avança há várias semanas no leste da ex-república soviética, onde Moscou iniciou uma ofensiva em fevereiro de 2022.

As tropas russas assumiram o controle de dezenas de cidades e vilarejos. No momento, os soldados do país se aproximam das cidades de Kurakhove e Pokrovsk.

