O líder do grupo Radiohead, Thom Yorke, saiu brevemente do palco durante um show na Austrália após uma discussão com um manifestante pró-palestino.

Yorke estava fazendo um show solo na quarta-feira à noite em Melbourne quando um espectador começou a reclamar do crescente número de mortos em Gaza.

"Quantas crianças mortas serão necessárias para que você condene o genocídio em Gaza?", questionou o manifestante.

Yorke acusou o homem de atrapalhar a apresentação para os outros fãs e o convidou a "subir" no palco.

"Não fique parado aí como um covarde, venha aqui e fale. Você quer atrapalhar a noite de todo mundo", disse o cantor e compositor.

Yorke saiu brevemente do palco enquanto a multidão vaiava o manifestante. O artista retornou poucos minutos depois para tocar a última canção do show, "Karma Police", um hit do Radiohead de 1997.

O Radiohead desafiou ativistas pró-palestinos em 2017 ao fazer um show em Tel Aviv.

"Tocar em um país não é o mesmo que apoiar seu governo", escreveu Yorke no Twitter na época.

"Nós tocamos em Israel há mais de 20 anos com uma sucessão de governos, alguns mais liberais que outros. Assim como fizemos nos Estados Unidos", acrescentou na mensagem de 2017.

"Não apoiamos Netanyahu e não apoiamos Trump, mas ainda tocamos nos Estados Unidos", concluiu.

