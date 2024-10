A polonesa Iga Swiatek terá que lutar em um grupo que inclui as americanas Coco Gauff e Jessica Pegula se quiser reconquistar o número 1 do mundo após o WTA Finals, de acordo com o sorteio realizado nesta terça-feira (29) em Riad, na Arábia Saudita.

Já a tenista que atualmente ocupa o topo do ranking, a bielorrussa Aryna Sabalenka, enfrentará a italiana Jasmine Paolini, a cazaque Elena Rybakina e a chinesa Zheng Qinwen.

Swiatek, atual campeã do torneio, não joga no circuito feminino desde sua eliminação diante de Pegula nas quartas de final do Aberto dos Estados Unidos, no início de setembro.

A polonesa não participou da temporada asiática devido a "problemas pessoais" e explicou que queria focar no Masters.

Swiatek, de 23 anos, mudou de treinador e agora trabalha ao lado do belga Wim Fissette.

A tcheca Barbora Krejcikova completa o 'Grupo Laranja'.

O Masters que começa no sábado, em Riad, definirá qual tenista encerrará o ano como número 1 do ranking da WTA.

Isso já havia acontecido no ano passado em Cancún (México), com vitória de Swiatek.

As duas primeiras de cada grupo se classificam para as semifinais, marcada para 8 de novembro, um dia antes da final.

- Grupo roxo

Aryna Sabalenka (BLR/N.1), Jasmine Paolini (ITA/N.4), Elena Rybakina (CAZ/N.5), Zheng Qinwen (CHN/N.7)

- Grupo laranja

Iga Swiatek (POL/N.2), Coco Gauff (EUA/N.3), Jessica Pegula (EUA/N.6), Barbora Krejcikova (CZE/N.8)

hpa/bm/iga/cl/aam