O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, derrotou o chileno Nicolás Jarry (37º) nesta terça-feira (29) pela segunda rodada do Masters 1000 de Paris.

O tenista murciano, principal favorito à conquista do que poderá ser seu primeiro título em Bercy após a derrota devido a um "vírus intestinal" do italiano Jannik Sinner (N.1), venceu por 7-5 e 6-1 Jarry, que havia eliminado o italiano Lorenzo Sonego na estreia na segunda-feira.

Já Alcaraz, livre de disputar a primeira rodada, espera um adversário para as oitavas de final, que virá do duelo entre o francês Ugo Humbert (18º) e o americano Marcos Girón (49º).

Horas antes, o argentino Francisco Cerúndolo, número 29 do ranking da ATP, eliminou o russo Andrey Rublev (N.7) por 7-6 (8/6) e 7-6 (7/5) e avançou à terceira fase.

Cerúndolo, de 29 anos, buscará a vaga nas quartas de final contra o vencedor do duelo entre o chileno Alejandro Tabilo e o grego Stefanos Tsitsipas.

A vitória desta terça-feira foi a 100ª do argentino no circuito profissional, contra um adversário do 'Top 10' diante do qual tem um bom retrospecto.

Cerúndolo domina o confronto direto contra Rublev por 3-1, incluindo duas vitórias em 2024, a desta terça e a de julho passado em Umag, torneio que acabou vencendo.

O também argentino Mariano Navone (45º) se despediu logo na primeira rodada ao ser derrotado pelo australiano Alex de Minaur (10º), com parciais de 7-5 e 6-1.

-- Simples masculino - Primeira rodada:

Holger Rune (DIN/N.13) x Matteo Arnaldi (ITA) 6-4, 6-4

Arthur Fils (FRA) x Marin Cilic (CRO) 7-6 (7/5), 6-4

Jan-Lennard Struff (ALE) x Lorenzo Musetti (ITA/N.16) 6-4, 6-2

Alex Michelsen (EUA) x Hubert Hurkacz (POL/N.12) 6-1, 6-3

Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) x Frances Tiafoe (EUA/N.14) 6-7 (5/7), 7-6 (7/4), 6-3

Karen Khachanov (RUS) x Christopher O'Connell (AUS) 6-4, 3-6, 7-6 (8/6)

Alexei Popyrin (AUS) x Matteo Berrettini (ITA) 7-5, 7-6 (7/2)

Zizou Bergs (BEL) x Richard Gasquet (FRA) 6-3, 6-4

-- Simples masculino - Segunda rodada:

Francisco Cerúndolo (ARG) x Andrey Rublev (RUS/N.6) 7-6 (8/6), 7-6 (7/5)

Carlos Alcaraz (ESP) x Nicolás Jarry (CHI) 7-5, 6-1

./bds/dam/iga/aam/cb