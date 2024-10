O primeiro-ministro francês, Michel Barnier, de 73 anos, "foi operado neste fim de semana devido a uma lesão cervical", informou o seu gabinete nesta segunda-feira (28) em um comunicado assinado pelo seu médico.

"Os resultados das análises serão conhecidos dentro de algumas semanas", acrescentou a mesma fonte.

"Tudo correu muito bem. Hoje [segunda-feira] ele retomou seu trabalho normalmente em Matignon [residência do primeiro-ministro] e retomará suas atividades públicas junto ao conselho de ministros na quinta-feira", detalhou o texto.

Questionados pela AFP, os serviços do primeiro-ministro não deram mais detalhes sobre a patologia sofrida pelo chefe de Governo nem sobre a operação.

Michel Barnier, nomeado primeiro-ministro pelo presidente Emmanuel Macron no início de setembro para liderar um governo minoritário, foi duas vezes comissário europeu e negociou com sucesso as condições do Brexit.

