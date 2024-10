O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, afirmou neste domingo que está "chocado com os níveis assustadores de morte, ferimentos e destruição" após os ataques das forças israelenses no norte da Faixa de Gaza.

"A situação dos civis palestinos presos no norte de Gaza é insuportável", disse o porta-voz de Guterres, Stephane Dujarric.

Israel afirma que seus ataques pretendem impedir o reagrupamento do Hamas.

"O secretário-geral está chocado com os níveis assustadores de morte, ferimentos e destruição no norte, com civis presos sob escombros, doentes e feridos sem atendimento médico vital e famílias sem comida e abrigo", completou o porta-voz.

