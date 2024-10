PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL IRÃ CONFLITO: Irã afirma que tem o 'dever de se defender' após os bombardeios israelenses

TEERÃ:

Irã afirma que tem o 'dever de se defender' após os bombardeios israelenses

O Irã afirmou neste sábado (26) que tem o "dever de se defender" após os bombardeios israelenses efetuados durante a madrugada contra instalações militares, apesar da ameaça de Israel fazer Teerã pagar um "preço elevado" caso responda ao ataque.

PARIS:

Condenações e pedidos de moderação após bombardeios israelenses contra o Irã

Os bombardeios israelenses contra instalações de produção de mísseis no Irã na madrugada deste sábado (26) receberam condenações de vários países da região e pedidos de moderação dos países ocidentais.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

HOUSTON:

Beyoncé expressa apoio a Kamala Harris; Trump ataca a migração ilegal

O estado do Texas virou o centro da campanha eleitoral americana na sexta-feira (25), com a defesa do direito ao aborto pela democrata Kamala Harris, que recebeu o apoio da cantora Beyoncé, e mais um discurso contra a migração ilegal do republicano Donald Trump.

NOVA YORK:

Trump se prepara para comício no famoso Madison Square Garden de Nova York

Donald Trump fará um comício no domingo (27) no Madison Square Garden, famosa arena esportiva e casa de shows que já recebeu convenções políticas e, inclusive, uma infame reunião nazista em 1939.

ATLANTA:

Na Geórgia, o descontentamento dos homens afro-americanos é um problema para Kamala

Em menos de duas semanas, Preston Paris votará pela primeira vez em uma eleição presidencial nos Estados Unidos. Sua família apoia os democratas, como grande parte da comunidade afro-americana do país, mas o estudante de Atlanta (Geórgia) discorda: ele votará no candidato republicano Donald Trump.

SCHURZ:

Desmotivação prejudica voto indígena, fundamental para eleições nos EUA

Caiden John, um jovem indígena de Nevada, está animado com seu primeiro voto na eleição presidencial dos EUA. Mas ele não esconde sua insatisfação com a pouca atenção que sua comunidade recebe dos políticos e do governo.

-- EUROPA

TBILISI:

Geórgia tem eleições cruciais para suas ambições europeias

Os georgianos comparecem às urnas neste sábado (26) para eleições legislativas cruciais para o futuro de um país dividido entre uma oposição pró-Europa e um partido no poder acusado de tendência autoritária pró-Rússia.

