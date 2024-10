As Forças de Defesa de Israel (IDF) realizam bombardeios, na noite desta sexta-feira (25/10) (madrugada de sábado, pelo horário local), a alvos militares no Irã. Múltiplas explosões teriam sido reportadas em Teerã, capital iraniana. Porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari confirmou a retaliação israelense, por meio de vídeo divulgado nas redes sociais.

"Em resposta a meses de ataques contínuos do regime no Irã contra o Estado de Israel, neste momento as Forças de Defesa de Israel estão conduzindo ataques precisos em alvos militares no Irã. O regime no Irã e seus aliados na região têm atacado Israel incessantemente desde 7 de outubro, em sete frentes, incluindo ataques diretos a partir do solo iraniano", diz comunicado do IDF.

A nota diz ainda que, como qualquer outro país soberano, o "Estado de Israel tem o direito e o dever de responder". "Nossas capacidades defensivas e ofensivas estão totalmente mobilizadas. Faremos o que for necessário para defender o Estado de Israel e o povo de Israel".

Em 1º de outubro, o Irã lançou 200 mísseis balísticos contra Israel — a maioria foi interceptada pelo Domo de Ferro, o escudo antimísseis israelense. Desde então, já era esperado alguma retaliação por parte de Israel.

Nas últimas semanas, o conflito no Oriente Médio escalou em direção ao Líbano. Israel iniciou uma ofensiva militar contra o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã.