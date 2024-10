O piloto mexicano Sergio Pérez (Red Bull) e o argentino Franco Colapinto (Williams) vão agitar os torcedores latino-americanos neste fim de semana no Grande Prêmio do México de Fórmula 1, a vigésima das 24 corridas da temporada 2024.

"Vencer no México seria o melhor momento da minha carreira", disse 'Checo' Pérez na véspera da sua nona tentativa de alcançar um triunfo em seu país.

O piloto de 34 anos tentará subir ao pódio pela terceira vez no México, depois de ter terminado em terceiro em 2021 e 2022.

Em 2023, a frustração foi grande ao abandonar muito cedo a prova, devido a um acidente que sofreu logo na primeira curva quando tentou fazer uma ultrapassagem que o teria levado do terceiro lugar para a liderança.

"O ano passado me deixou triste, mas tive que tentar desta forma porque, se desse certo, ficaria numa ótima posição", lembrou Pérez.

Um ano depois, 'Checo' está na Cidade do México para se redimir. "O objetivo deste fim de semana é dar tudo pelo meu povo e por nosso país".

Faltando cinco Grandes Prêmios para o final do ano, Pérez ocupa o oitavo lugar no Mundial de pilotos com 150 pontos em uma temporada de altos e baixos.

Empurrado por seus torcedores, Pérez espera aproveitar sua condição de anfitrião: "O México é um circuito muito diferente devido à altitude (2.240 metros acima do nível do mar), tudo pode acontecer aqui porque os carros funcionam de forma diferente".

Assumindo que o holandês Max Verstappen, seu companheiro de equipe, é o favorito para vencer no México pela sexta vez na carreira – seria a quarta consecutiva -, Pérez apontou os rivais a serem derrotados.

"A Ferrari [Charles Leclerc e Carlos Sainz] e a McLaren [Lando Norris e Oscar Piastri] chegam bastante fortes e competitivas, fizeram corridas muito boas", observou o mexicano.

- Colapinto mais perto 'de casa' -

Além do furor causado por Sergio Pérez, neste fim de semana na Cidade do México será vivido o fenômeno da 'Colapintomania' causado por Franco Colapinto.

O argentino de 21 anos estreou na Fórmula 1 nesta temporada, na qual disputou as quatro últimas corridas onde somou cinco pontos.

"Nunca corri perto da minha casa", disse Colapinto às vésperas do GP do México: "será minha primeira corrida na América Latina."

Pérez ficou satisfeito com a participação do piloto argentino na principal categoria do automobilismo: "Franco está indo muito bem."

Apesar da diferença de idade, o mexicano disse que se sentiu identificado com a jovem revelação: "Tenho muita ligação com ele porque nós, como pilotos latinos, passamos pela mesma coisa para chegar à Fórmula 1. Para o piloto latino é mais desafiador alcançar uma vaga na categoria porque você tem que deixar sua vida e seu país para trás e ficar sozinho do outro lado do mundo."

Nesta temporada de 2024, a Argentina voltou a ter um piloto na Fórmula 1. O último havia sido Gastón Mazzacane, que deixou a categoria em 2001, dois anos antes do nascimento de Colapinto.

--- Classificação

Mundial de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 354 pts

2. Lando Norris (GBR) 297

3. Charles Leclerc (MON) 275

4. Oscar Piastri (AUS) 247

5. Carlos Sainz Jr (ESP) 215

6. Lewis Hamilton (GBR) 177

7. George Russell (GBR) 167

8. Sergio Pérez (MEX) 150

9. Fernando Alonso (ESP) 62

10. Nico Hülkenberg (ALE) 29

11. Lance Stroll (CAN) 24

12. Yuki Tsunoda (JPN) 22

13. Alexander Albon (TAI) 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Kevin Magnussen (DIN) 8

16. Pierre Gasly (FRA) 8

17. Oliver Bearman (GBR) 7

18. Franco Colapinto (ARG) 5

19. Esteban Ocon (FRA) 5

20. Liam Lawson (NZL) 2

21. Zhou Guanyu (CHN) 0

22. Logan Sargeant (EUA) 0

23. Valtteri Bottas (FIN) 0

Mundial de construtores:

1. McLaren-Mercedes 544 pts

2. Red Bull 504

3. Ferrari 496

4. Mercedes 344

5. Aston Martin-Mercedes 86

6. Haas-Ferrari 38

7. Racing Bulls-Red Bull 36

8. Williams-Mercedes 17

9. Alpine-Renault 13

10. Sauber-Ferrari 0

