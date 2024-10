O jovem meio-campista do Leipzig, Xavi Simons, se lesionou no tornozelo na quarta-feira, na partida da Liga dos Campeões em casa contra o Liverpool (que terminou com uma derrota por 1 a 0), e vai ficar afastado durante "várias semanas", anunciou nesta quinta (24) o clube alemão.

"Infelizmente, Xavi se lesionou num ligamento do tornozelo esquerdo (…) e ficará indisponível durante várias semanas", afirmou o RB Leipzig em seu comunicado.

"O método de tratamento ainda será decidido", acrescentou.

O jogador de 21 anos, que também atua pela seleção holandesa, está emprestado ao Leipzig pelo Paris Saint-Germain pela segunda temporada consecutiva.

Ele se machucou contra o Liverpool no segundo tempo, no minuto 73 da partida disputada na Red Bull Arena, e teve que se apoiar nos membros da equipe médica para deixar o campo.

O técnico do Leipzig, Marco Rose, disse após o jogo: "Ele levou uma pancada e está com muita dor".

Simons, que marcou o primeiro gol da Holanda na derrota por 2 a 1 para a Inglaterra nas semifinais da Euro-2024, acumula dois gols e uma assistência em sete jogos do Campeonato Alemão.

O Leipzig está atualmente em segundo lugar na Bundesliga, empatado em pontos com o Bayern de Munique, que ocupa a liderança graças a seu melhor saldo de gols.

