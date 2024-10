O rei Charles III participou de uma cerimônia tradicional de Samoa nesta quinta-feira (24), na qual bebeu uma bebida levemente narcótica antes de ser nomeado "grande líder" desta ilha do Pacífico.

O rei de 75 anos sentou-se diante de moradores locais, onde lhe foi servido a metade de um coco com a bebida conhecida como "ava".

Junto com sua esposa, a rainha Camilla, Charles pronunciou as palavras: "Deus abençoe esta ava" antes de levar a poção aos lábios sob aplausos dos presentes.

Grande parte da população local está entusiasmada com a primeira visita do monarca a esta ilha paradisíaca que já foi colônia britânica.

O casal real visitou a aldeia de Moata'a, onde Charles foi nomeado "tui taumeasina" ou grande líder.

"Todos estavam animados para receber o rei", disse Lenatai Victor Tamapua, o líder local que concedeu o título ao monarca.

"Estamos orgulhosos por você ter escolhido nossa aldeia. Como presente, queremos lhe conceder um título".

O líder local conversou com os reis sobre a mudança climática e mostrou os manguezais da região, ameaçados pela elevação do nível do mar.

"As marés altas estão destruindo nossos manguezais", disse à AFP, acrescentando que as fontes de alimentos e comunidades foram arrastadas ou inundadas.

O monarca britânico faz uma visita de 11 dias à Austrália e Samoa, a primeira grande viagem ao exterior desde que foi diagnosticado com câncer no início deste ano.

O monarca também participará em Samoa de sua primeira cúpula da Commonwealth (Comunidade das Nações), formada por 56 países, em sua maioria ex-colônias britânicas.

lec/arb/hmn/dbh-mas/jvb/jc/dd