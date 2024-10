O Monaco segue invicto depois de três rodadas na Liga dos Campeões graças à goleada sobre o Estrela Vermelha por 5 a 1 nesta terça-feira (22), no Estádio Louis II.

Ainda sem Folarin Balogun, lesionado, o time do Principado construiu a vitória com seus outros jogadores de ataque: o japonês Takumi Minamino, autor de dois gols na partida (20' e 70'), o suíço Breel Embolo, que marcou pela primeira vez na temporada (45'+4) e Maghnes Akliouche (90'+6).

Mas o gol mais bonito do dia foi de um zagueiro, o marfinense Wilfried Singo, que acertou a bola no ângulo em belo chute de fora da área (54').

O Estrela Vermelha fez seu gol de honra em cobrança de pênalti do senegalês Cherif Ndiaye (27').

Com a boa vitória, o Monaco, que no Campeonato Francês divide a liderança com a mesma pontuação do Paris Saint-Germain, mostra força neste início de Champions depois de derrotar o Barcelona (2 a 1) em casa e arrancar um empate com o Dínamo de Zagreb na Croácia (2 a 2).

Na próxima rodada, em novembro, os monegascos vão à Itália para enfrentar o Bologna, enquanto o Estrela Vermelha receberá o Barcelona em Belgrado.

