O ex-zagueiro Leonardo Bonucci entrou para a comissão técnica da seleção sub-21 da Itália, anunciou a Federação Italiana de Futebol (FIGC) nesta terça-feira (22).

Bonucci, que pendurou as chuteiras em maio, aos 37 anos, será auxiliar do treinador Bernardo Corradi. A seleção italiana sub-20 está classificada para o Mundial da categoria, que será disputado em 2025 no Chile.

"Leonardo voltou para casa, com um papel diferente, mas sempre com o mesmo entusiasmo e o mesmo amor pela camisa 'azzurra'", disse o presidente da FIGC, Gabriele Gravina.

Como jogador, Bonucci fez 121 jogos e marcou oito gols pela seleção principal da Itália e fez parte da equipe campeã da Eurocopa em 2021 formando a dupla de zaga com Giorgio Chiellini.

Depois de passar praticamente toda a carreira na Juventus (2010-2023), exceto pela temporada 2017/2018 pelo Milan, Bonucci teve uma breve passagem pelo Union Berlin (julho-dezembro de 2023) e encerrou a carreira no Fenerbahçe (janeiro-maio de 2024).

