ISRAEL LÍBANO GAZA: Blinken desembarca em Israel para negociar cessar-fogo em Gaza

RÚSSIA BRICS CÚPULA: Primeiro-ministro indiano pede rápida restauração da paz na Ucrânia em reunião com Putin

=== ISRAEL LÍBANO CONFLITO ===

JEUSALÉM:

Blinken desembarca em Israel para negociar cessar-fogo em Gaza

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, chegou nesta terça-feira (22) a Israel, em uma nova tentativa de avançar para um cessar-fogo na Faixa de Gaza e conter a escalada militar na região, enquanto prossegue a ofensiva israelense contra o Hezbollah no Líbano.

JERUSALÉM:

Israelenses ricos oferecem recompensa por libertação de reféns em Gaza

Empresários israelenses, frustrados com a falta de perspectivas de um cessar-fogo na guerra em Gaza, oferecem uma recompensa financeira para quem libertar os reféns israelenses em território palestino.

=== RÚSSIA BRICS CÚPULA ===

KAZAN:

Primeiro-ministro indiano pede rápida restauração da paz na Ucrânia em reunião com Putin

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, pediu nesta terça-feira (22) à Rússia, durante uma reunião com o presidente Vladimir Putin, o retorno rápido da paz na Ucrânia, no âmbito da cúpula dos Brics na cidade russa de Kazan.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

LAS VEGAS:

Latinos frustrados com os democratas abraçam Trump no estado crucial de Nevada

Frustrados com os democratas em questões como a economia e a imigração, muitos latinos do estado crucial de Nevada dizem que vão votar em Donald Trump nas eleições presidenciais americanas de novembro, um apoio que poderá ser decisivo para o republicano.

MONTEVIDÉU:

Funcionário do governo americano alerta contra drogas sintéticas em visita à Argentina e ao Uruguai

As drogas sintéticas ilícitas são uma ameaça mundial que os países devem enfrentar unidos, alertou um funcionário do governo dos Estados Unidos que rejeita sua legalização, durante uma visita à Argentina e ao Uruguai.

-- ÁSIA

VATICANO:

China e Vaticano renovam acordo sobre nomeação de bispos

A China e o Vaticano anunciaram, nesta terça-feira (22), a renovação por quatro anos do seu acordo histórico sobre a nomeação de bispos católicos no país asiático, uma nova etapa na aproximação entre Pequim e a Santa Sé.

-- ÁFRICA

PARIS:

'Comboios da vida': a desconhecida história de como mil crianças foram salvas do genocídio em Ruan

Em 1994, durante o genocídio contra a minoria tutsi em Ruanda, milhares de crianças órfãs ou separadas de suas famílias foram salvas graças aos "comboios da vida" de uma ONG suíça, uma história desconhecida e que vem à tona 30 anos depois.

PARIS:

Órfãos transformam horror em esperança 30 anos após o genocídio em Ruanda

Jeanne Allaire Kayigirwa estava certa de que morreria durante o genocídio em Ruanda, no qual a maior parte de sua família e amigos foram massacrados.

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

FMI prevê crescimento da economia mundial de 3,2% este ano e em 2025

A economia mundial vai crescer 3,2% este ano e no próximo, previu o Fundo Monetário Internacional (FMI) nesta terça-feira (22), optando pela prudência nas suas previsões devido à desaceleração em países emergentes como China, México e Rússia.

WASHINGTON:

Previsões econômicas do FMI

Estas são as principais previsões econômicas publicadas nesta terça-feira (22) pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para 2024 e 2025 por país.

WASHINGTON:

EUA cresce e economia da Europa fica estagnada, adverte o FMI

Os Estados Unidos comemoram, a Europa nem tanto: as últimas previsões do FMI publicadas nesta terça-feira(22) mostram que a saúde da economia americana contrasta com a apatia da zona do euro, devido a crises recentes e a outros fatores mais profundos.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

CARLOW:

Carreira de 'influencer' chega à universidade na Irlanda

"Muitos pensam que ser 'influencer' é fácil, que basta publicar vídeos no TikTok. É muito mais que isso!", assegura Marta Hughes, aspirante a viver dessa profissão contemporânea e que se prepara para isso em uma universidade irlandesa.

CANNES:

Inteligência Artificial já é uma realidade em ficções televisivas

Substituir brevemente um ator doente ou acrescentar um plano de drone sem ter de voltar ao local são algumas das opções que a Inteligência Artificial (IA) permite nas produções de ficção em televisões e plataformas de streaming.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

