SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Desde o dia 16 de outubro, linhas aéreas indianas receberam mais de 90 falsas ameaças de bombas em aviões, o que prejudicou passageiros com atrasos e cancelamentos de viagens.

Índia recebeu ameaças de bomba por seis dias consecutivos. Segundo o jornal Times of India, o dia com maior número de ameaças registradas foi o último sábado (19), com 40 ameaças. Ontem (20), os aeroportos receberam 20 avisos de que havia bombas em aviões, mas nenhuma era real. A maioria dos voos afetados partia de cidades grandes como Nova Déli e Mumbai.





Linhas aéreas indianas são foco, mas internacionais também foram atingidas. As principais empresas afetadas pelas ameaças são as locais Air India, Vistara, SpiceJet e IndiGo. Entretanto, aviões da American Airlines, JET Blue e Air New Zealand também foram alvos.





Ameaças foram enviadas por e-mail, deep web e redes sociais. As autoridades locais disseram que ainda nenhum autor foi encontrado, mas que "cada caso está sendo investigado ativamente", e que "os responsáveis ões serão identificados e devidamente processados". A polícia indiana diz ter pedido acesso ao X (antigo Twitter) aos IPs de contas que teriam publicado ameaças a aviões.





Tráfego aéreo tem sido severamente impactado. Várias aeronaves receberam as ameaças enquanto estavam no ar, e tiveram de realizar pousos de emergência ou mesmo voltar à Índia. Na sexta-feira (18), um voo da empresa Vistara que ia de Nova Déli a Londres teve de realizar um pouso de emergência em Frankfurt, na Alemanha, após um usuário do X dizer que havia uma bomba a bordo, o que era falso.





Número de ameaças é excepcional. Segundo o jornal The Guardian, entre 2014 e 2017, a Índia recebeu um total 120 ameaças de bombas em seus aviões.





Passageiros relataram atrasos em redes sociais. "O voo deveria decolar às 22h15 e são 23h52 agora e não vejo decolando tão cedo. Só a IndiGo [companhia aérea indiana] pode fazer isso, sem nenhum sinal de empatia para com os passageiros", escreveu um cliente no X. "Nenhuma mensagem, nenhuma ligação das companhias aéreas para notificar os passageiros sobre o atraso. Ao contatar a AirIndia, tudo o que eles podem dizer é 'desculpe'. Nenhuma responsabilização e nenhuma solução oferecida", publicou uma passageira que ia a Londres.





"Condenamos veementemente as recentes ameaças de bomba às transportadoras aéreas indianas. Estamos monitorando de perto a situação e garantindo que todas as medidas necessárias sejam tomadas contra tais ações. Estamos comprometidos em manter os mais altos padrões de segurança e a segurança dos passageiros continua sendo nossa maior prioridade", disse Ram Mohan Naidu Kinjarapu, ministro de Aviação Civil da Índia.