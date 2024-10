Derrotado pelo Bournemouth no Campeonato Inglês, o Arsenal precisa de uma vitória na terceira rodada da Liga dos Campeões sobre o Shakhtar Donetsk para virar a página, enquanto Barcelona e Bayern de Munique fazem um duelo de gigantes para não se afastarem das primeiras colocações na tabela.

Ainda com seis rodadas a serem disputadas, o Top 8 que se classifica diretamente para as oitavas de final da competição ainda está ao alcance das 36 equipes participantes, mas os resultados desta terceira rodada podem começar a definir quem vai disputar na parte de cima e quem vai brigar pela repescagem (do 9º ao 16º).

- 'Dor' como motivação -

O próprio técnico dos 'Gunners', Mikel Arteta, pediu nesta segunda-feira (21) que seus jogadores usem "a dor" da derrota como uma motivação para "reagir".

A derrota para o Bournemouth foi a primeira do Arsenal na temporada, que deixou a equipe quatro pontos atrás do líder Liverpool na Premier League.

O time londrino não perdia um jogo oficial desde o dia 17 de abril, quando caiu diante do Bayern de Munique (1 a 0) na volta das quartas de final da Champions.

Os 'Gunners' começaram o torneio continental com um empate com a Atalanta (0 a 0) e uma vitória sobre o Paris Saint-Germain (2 a 0).

Por sua vez, o Shakhtar somou um ponto contra o Bologna (0 a 0) e depois foi derrotado pela Atalanta (3 a 0) em Gelsenkirchen, na Alemanha, onde a equipe manda seus jogos por conta da guerra na Ucrânia.

- Franceses a confirmar bom início -

Quem também precisa vencer é o Paris Saint-Germain, que na terça-feira recebe o PSV Eindhoven no Parque dos Príncipes.

Invicto no Campeonato Francês, o PSG ainda não convenceu na Champions, com uma vitória suada sobre o Girona e uma derrota inapelável diante do Arsenal.

Já o Monaco pode subir na classificação caso vença o Estrela Vermelha de Belgrado jogando em casa.

Equipe francesa mais fraca, 'a priori', o Brest é uma das revelações deste início de Champions com duas vitórias, seis gols marcados e apenas um sofrido, antes de receber na quarta-feira o Bayer Leverkusen, outro dos sete times com 100% de aproveitamento até aqui.

E o Lille, que vem de vitória sobre o Real Madrid na segunda rodada, vai à capital espanhola na quarta-feira para encarar o Atlético de Madrid, ainda abatido pela goleada sofrida para o Benfica em Lisboa (4 a 0).

- Duelo de gigantes -

Mas o principal jogo da rodada será na quarta-feira, com o duelo entre Barcelona e Bayern de Munique, um clássico do futebol europeu entre duas equipes que já experimentaram a derrota: o Barça perdeu para o Monaco (2 a 1) e o Bayern não pontuou na Inglaterra contra o Aston Villa (1 a 0).

A goleada do time bávaro por 8 a 2 sobre o Barça de Messi nas quartas de final da Champions de 2020 ainda ecoa na memória 'blaugrana'. O Bayern posteriormente foi o campeão daquela edição com o técnico Hansi Flick e o atacante Robert Lewandowski, hoje no time espanhol.

- Liverpool e Juventus querem 3ª vitória -

Um degrau abaixo de Real Madrid, Manchester City e Bayern nas apostas, Liverpool e Juventus começaram da melhor forma com duas vitórias em dois jogos. Os 'Reds', líderes da Premier League, visitam o RB Leipzig na quarta-feira, enquanto a 'Vecchia Signora', terceira na Serie A italiana, receberá outra equipe da Bundesliga, o Stuttgart, no dia anterior.

Já o City não deve ter dificuldades na quarta-feira, jogando em casa, contra o Sparta Praga, apesar do bom início dos tchecos, que têm os mesmos 4 pontos dos 'Citizens'.

