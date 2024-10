Uma senadora australiana de origem aborígene criticou nesta segunda-feira (21) o rei Charles III sobre o legado da colonização britânica no país, onde o monarca fez um apelo por mobilização contra as mudanças climáticas durante um discurso no Parlamento, em Canberra.

O rei, que há oito meses anunciou que foi diagnosticado com câncer, está em uma viagem de nove dias pela Austrália, país do qual é chefe de Estado, e Samoa. Esta é a sua viagem mais longa ao exterior desde que foi coroado, em maio de 2023.

Ao final do discurso no Parlamento australiano, a senadora Lidia Thorp questionou o monarca e gritou frases anticoloniais.

"Devolvam nossa terra! Devolvam o que vocês roubaram de nós!", afirmou a senadora por quase um minuto.

"Esta não é sua terra, você não é meu rei", insistiu a legisladora independente diante do monarca de 75 anos, após citar o "genocídio" de indígenas australianos por colonos europeus.

A Austrália foi colônia britânica por mais de um século, período em que milhares de aborígenes foram assassinados e comunidades inteiras deslocadas.

O país conquistou a independência de fato em 1901, mas nunca se tornou uma república de direito pleno. Charles III é o chefe de Estado da nação.

Antes da manifestação, o rei fez um apelo para que a Austrália, muito dependente da indústria de mineração, adote uma posição de liderança na luta contra a mudança climática.

"É do interesse de todos que sejamos bons administradores do mundo", disse Charles III em seu primeiro discurso no Parlamento australiano como chefe de Estado.

- "Liderança" contra o aquecimento global -

"A magnitude e a ferocidade" dos desastres naturais estão acelerando, disse Charles, que descreveu a "série de eventos sem precedentes" como "um sinal inconfundível de mudança climática".

"Por isso, a liderança da Austrália no cenário internacional, nas iniciativas mundiais para proteger o nosso clima e a nossa biodiversidade, é de vital importância", insistiu.

O rei é conhecido há muito tempo por sua defesa do meio ambiente, que algumas vezes beira a excentricidade.

Ele modificou um Aston Martin DB6 para que o carro funcione com etanol produzido com sobras de queijo e vinho branco. Também afirma que conversa com as plantas para que cresçam melhor.

Antes do discurso no Parlamento, Charles depositou flores no Memorial dedicado às vítimas australianas das duas guerras mundiais e de outros conflitos.

A agenda do monarca também incluía uma visita ao laboratório da agência científica pública dedicada ao estudo dos incêndios florestais e ao jardim botânico nacional.

O cronograma da viagem, no entanto, não inclui muitos eventos de grande porte, exceto um churrasco em Sydney e uma cerimônia na ópera da cidade, devido ao delicado estado de saúde do rei.

Vários primeiros-ministros de estados australianos não compareceram à recepção organizada no Parlamento em homenagem ao rei, um possível indício de que o soberano britânico já não tem a influência de outros períodos.

Embora sejam favoráveis à monarquia, atualmente os australianos não demonstram muito entusiasmo com a realeza, ao contrário de 2011, quando milhares de pessoas saíram às ruas para saudar a rainha Elizabeth II, mãe de Charles III.

