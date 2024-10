A Juventus, nas palavras do seu diretor esportivo neste sábado (19), fechou as portas ao regresso à 'Vecchia Signora' do francês Paul Pogba, cuja suspensão por doping terminará em março de 2025.

E o ex-jogador da seleção francesa se mostrou disposto a reduzir o seu salário para continuar a sua carreira no clube mais vencedor do futebol italiano.

"Nossa posição em relação ao Paul é clara. Paul era um grande jogador, mas parou de jogar há muito tempo", declarou Cristiano Giuntoli para a plataforma DAZN antes da partida da Juve contra a Lazio.

"Fomos obrigados a investir em outros jogadores durante estes anos (de ausência) e o nosso plantel está completo neste momento", continuou, dando a entender que o clube piemontês irá rescindir o contrato do seu meia francês.

Pogba, de 31 anos, tem contrato com a Juve até 2026.

Seu contrato assinado em julho de 2022 lhe garante um salário anual de oito milhões de euros (R$ 49 milhões pela cotação atual), salário reduzido para 2.000 euros por mês (R$ 12,2 milhões) durante os 18 meses da sua suspensão após um teste positivo para desidroepiandrosterona (DHEA) em agosto de 2023.

O ex-jogador do Manchester United estava suspenso por quatro anos, pena reduzida no início de outubro para 18 meses pelo Tribunal Arbitral do Esporte.

