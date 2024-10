O atacante Luis Suárez afirmou nesta sexta-feira (18) que o ambiente da seleção do Uruguai está melhorando depois das duras críticas que fez ao técnico Marcelo Bielsa, a quem acusou de dividir o elenco.

"As coisas estão melhorando depois do que alguém disse sem querer ferir ninguém", declarou o jogador do Inter Miami em entrevista coletiva.

"Entendo a raiva e alguns comentários que foram mal interpretados, mas tenho a tranquilidade de saber que algumas coisas mudaram. Foi o que alguns jogadores disseram, e era isso o que eu queria", acrescentou o maior artilheiro da história da 'Celeste', que se despediu da seleção em setembro.

"Eram coisas que já se falaram muitas vezes à porta fechada, mas temos a tranquilidade de querer sempre o melhor para a seleção. Agora vão vir coisas muito positivas", continuou Suárez.

A polêmica surgiu quando o 'Pistolero' criticou Bielsa em uma entrevista ao canal DSports.

"Ele separou todo o grupo até na forma como treina", disse Suárez sobre o técnico argentino no programa "De fútbol se habla así".

"Muitos jogadores fizeram uma reunião para pedir ao treinador que pelo menos desse bom dia. Ele nem cumprimentava", acrescentou. "Houve companheiros que diziam 'depois da Copa América, não jogo mais [na seleção uruguaia]'".

Suárez, de 37 anos, fez seu último jogo com a camisa do Uruguai no dia 6 de setembro, contra o Paraguai (0 a 0), no estádio Centenário, em Montevidéu.

Depois da partida, Bielsa definiu o atacante como "um craque" que "vai ficar marcado na história do futebol".

O técnico argentino reconheceu dias depois das críticas de Suárez que sua "autoridade ficou de algum modo afetada" pela situação.

