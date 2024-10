A 10ª rodada do Campeonato Espanhol será disputada neste fim de semana com os dois primeiros colocados, Barcelona (24 pontos) e Real Madrid (21), à espera do retorno de suas estrelas aos 100% da forma física após a data Fifa.

No clube catalão, todos os olhos estão voltados para o jovem Lamine Yamal, que foi liberado da seleção espanhola por conta de dores na coxa esquerda.

Yamal pode ser um desfalque importante para o jogo de domingo contra o Sevilla, no Estádio Olímpico Lluís Companys.

O polonês Robert Lewandowski também é dúvida, depois de ter sofrido uma entrada dura no empate da seleção da Polônia com a Croácia. O atacante é o artilheiro do campeonato com dez gols.

O retorno de Dani Olmo é outra incógnita, já que o prazo previsto para a recuperação da lesão muscular que sofreu na coxa direita termina nesta semana.

Por outro lado, o técnico Hansi Flick poderá contar com o meia Fermín López, que voltou a treinar normalmente depois de se recuperar da lesão que sofreu na coxa esquerda em setembro.

- Mbappé em meio a polêmica -

No sábado, o Real Madrid visita o Celta de Vigo.

Nem o brasileiro Vinícius Júnior, nem o francês Kylian Mbappé defenderam suas seleções devido a problemas físicos, embora tenham treinado durante a semana com o elenco merengue.

Vini foi cortado dos jogos do Brasil pelas Eliminatórias devido a uma lesão cervical e Mbappé, por decisão do técnico Didier Deschamps, não foi convocado para a Liga das Nações por não estar 100%.

Mas o que deveria ser um momento de descanso e tranquilidade para o atacante francês se tornou um pesadelo.

As críticas na França por sua "falta de comprometimento" com a seleção se somaram às informações de que o Ministério Público da Suécia investiga um caso de estupro ocorrido em Estocolmo no qual o jogador foi apontado como investigado pela imprensa do país.

A advogada de Mbappé declarou na última terça-feira à AFP que o atacante está "chocado" por ver seu nome citado, mas "tranquilo" porque "não tem nada que o incrimine".

Em outro dos jogos de destaque da rodada, o Atlético de Madrid (3º) joga em casa contra o Leganés no domingo, horas antes de o Villarreal (4º) receber o Getafe.

-- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(16h00) Alavés - Valladolid

- Sábado:

(09h00) Athletic Bilbao - Espanyol

(11h15) Osasuna - Betis

(13h30) Girona - Real Sociedad

(16h00) Celta Vigo - Real Madrid

- Domingo:

(09h00) Mallorca - Rayo Vallecano

(11h15) Atlético de Madrid - Leganés

(13h30) Villarreal - Getafe

(16h00) Barcelona - Sevilla

- Segunda-feira:

(16h00) Valencia - Las Palmas

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 24 9 8 0 1 28 9 19

2. Real Madrid 21 9 6 3 0 19 6 13

3. Atlético de Madrid 17 9 4 5 0 13 5 8

4. Villarreal 17 9 5 2 2 17 17 0

5. Osasuna 15 9 4 3 2 13 14 -1

6. Athletic Bilbao 14 9 4 2 3 13 10 3

7. Mallorca 14 9 4 2 3 9 8 1

8. Rayo Vallecano 13 9 3 4 2 11 9 2

9. Celta Vigo 13 9 4 1 4 16 15 1

10. Betis 12 9 3 3 3 8 8 0

11. Girona 12 9 3 3 3 11 12 -1

12. Sevilla 12 9 3 3 3 9 10 -1

13. Alavés 10 9 3 1 5 11 15 -4

14. Espanyol 10 9 3 1 5 9 13 -4

15. Real Sociedad 9 9 2 3 4 7 8 -1

16. Getafe 8 9 1 5 3 6 7 -1

17. Leganés 8 9 1 5 3 5 9 -4

18. Valencia 6 9 1 3 5 5 13 -8

19. Valladolid 5 9 1 2 6 5 19 -14

20. Las Palmas 3 9 0 3 6 9 17 -8

