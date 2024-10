O Paraguai venceu a Venezuela por 2 a 1 nesta terça-feira (15), em Assunção, pela décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas e voltou à zona de classificação direta para a Copa do Mundo de 2026.

O atacante Antonio Sanabria, que entrou no segundo tempo no lugar de Isidro Pitta, marcou os gols da 'Albirroja', ambos no segundo tempo.

Aos 59 minutos ele se esticou todo para mandar para o fundo da rede um cruzamento do lateral Junior Alonso.

E aos 74, o cruzamento foi de Angel Romero. Enciso voou para cabecear e o goleiro Romo chegou a espalmar. Mas Sanabria apareceu novamente para marcar de cabeça o gol da virada.

A Venezuela havia saído na frente na primeira etapa por intermédio do lateral-direito Jon Aramburu, aos 25 minutos, que chutou cruzado após um excelente passe de Yeferson Soteldo.

Aos 38, um escanteio de Enciso terminou em pênalti por falta do zagueiro Nahuel Ferraresi sobre Gustavo Gómez. Enciso cobrou fraco e o goleiro venezuelano defendeu com facilidade.

Com este triunfo a seleção paraguaia, comandada pelo técnico Gustavo Alfaro, chegou a 13 pontos, os mesmos do Brasil, quarto colocado, que enfrenta o Peru nesta terça.

Já os venezuelanos ficaram com 11 pontos e em oitavo lugar, logo abaixo da posição que leva à disputa de uma repescagem intercontinental.

--- Ficha técnica:

Estádio: Defensores del Chaco (Assunção)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Gols:

Paraguai: Sanabria (59' e 74')

Venezuela: Aramburu (25')

Cartões amarelos:

Paraguai: Cáceres (35'), Alderete (63')

Venezuela: Zárate (12'), Soteldo (38'), Cásseres Jr (45'+3), Cadiz (68'), Aramburu (70'), Bello (87')

Escalações:

Paraguai: Roberto Fernández - Omar Alderete, Junior Alonso, Gustavo Gómez (cap), Juan Cáceres - Ramón Sosa (Angel Romero 46'), Diego Gómez (Damián Bobadilla 80'), Miguel Almirón (Fabián Balbuena 80'), Adrián Cubas, Julio Enciso (Mathias Villasanti 88') - Isidro Pitta (Arnaldo Sanabria 46'). Técnico: Gustavo Alfaro.

Venezuela: Rafael Romo - Nahuel Ferraresi (Jesús Ramírez 88'), Jon Aramburu, Rubén Ramírez, Miguel Zárate - Yangel Herrera, Darwin Machis (Eduard Bello 79'), Jefferson Savarino, Cristian Cásseres Jr (Telasco Segovia 80'), Yeferson Soteldo - Salomón Rondón (cap). Técnico: Fernando Batista.

bds/hro/cl/aam