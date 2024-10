O primeiro-ministro israelense,Benjamin Netanyahu, afirmou, nesta terça-feira (15), que Israel deve sua existência à vitória na guerra árabe-israelense de 1948 e não à aprovação de sua criação pela ONU, em resposta a comentários do presidente francês, Emmanuel Macron.

"Um lembrete para o presidente da França: não foi a resolução da ONU que estabeleceu o Estado de Israel, mas a vitória obtida na guerra de independência com o sangue de combatentes heroicos, muitos deles sobreviventes do Holocausto, inclusive do regime de Vichy", que colaborou com a ocupação nazista da França (1940-1944), afirmou Netanyahu em um comunicado.

Mais cedo, segundo participantes do Conselho de ministros, o presidente francês advertiu que o premiê israelense não deve "se eximir das decisões da ONU", lembrando que foi uma resolução da organização das Nações Unidas que "criou" o Estado de Israel.

"O senhor Netanyahu não deve se esquecer que seu país foi criado por uma decisão da ONU", disse o presidente francês, em alusão à votação, em novembro de 1947, pela Assembleia Geral da ONU, do plano de partilha da Palestina em um Estado judeu e um Estado árabe.

"E, consequentemente, não é o momento de se eximir das decisões da ONU", acrescentou, enquanto Israel realiza uma ofensiva terrestre contra o movimento islamista pró-iraniano Hezbollah no sul do Líbano, onde capacetes azuis estão mobilizados.

A resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas diz que somente o Exército libanês e a Unifil, a missão de paz da ONU, devem se mobilizar no sul do Líbano e estabelece o cessar das hostilidades nos dois lados da fronteira.

Mas Netanyahu afirma que o Hezbollah utiliza "as instalações e posições da Unifil como cobertura para realizar ataques" contra Israel, e pediu no domingo ao secretário-geral da ONU, António Guterres, para colocar os capacetes azuis "sob proteção imediatamente".

A Unifil, força composta por 10.000 militares, entre os quais 700 franceses, tem denunciado "violações chocantes" de Israel contra suas posições, e no domingo reportou a entrada "à força" de dois tanques em uma de suas posições perto da fronteira.

O Exército israelense informou, por sua vez, que um de seus tanques se chocou contra um posto da Unifil enquanto evacuava soldados feridos.

