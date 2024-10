A Federação Inglesa de futebol (FA), em busca de um técnico para a seleção, estaria negociando com representantes do alemão Thomas Tuchel, livre no mercado desde maio, quando deixou o Bayern de Munique, segundo noticiou o canal Sky Sports News nesta terça-feira (15).

Desde a saída de Gareth Southgate após a Eurocopa 2024, a Inglaterra é comandada de forma interina por Lee Carsley, ex-treinador da seleção sub-21.

"Parece que Tuchel é a primeira opção da FA e pode ser confirmado no cargo se as negociações progredirem bem, embora ainda haja uma série de detalhes a acertar sobre seu contrato", informou a emissora britânica.

Tuchel cumpre todos os requisitos exigidos pela federação inglesa para comandar a seleção, começando por ter dirigido equipes do mais alto nível, como Paris Saint-Germain (2018-2020), Chelsea (2020-2022) e Bayern de Munique (2023-2024).

O alemão de 51 anos é muito respeitado na Inglaterra, depois de conseguir uma 'Tríplice Coroa' com os 'Blues' em 2021 (Liga dos Campeões, Supercopa da Uefa e Mundial de Clubes da Fifa), meses depois de sua saída do PSG.

Embora a hipótese de Tuchel assumir o cargo pareça a mais sólida, a imprensa britânica também noticiou o interesse da FA no espanhol Pep Guardiola, cujo contrato com o Manchester City se encerra ao final da atual temporada.

A seleção da Inglaterra só foi dirigida por dois técnicos estrangeiros em toda a história, o sueco Sven-Goran Eriksson e o italiano Fabio Capello.

