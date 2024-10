PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL LÍBANO CONFLITO: Israel diz que atacará o Irã com base em seu interesse nacional após advertência dos EUA

=== ISRAEL LÍBANO CONFLITO ===

JERUSALÉM:

Israel diz que atacará o Irã com base em seu interesse nacional após advertência dos EUA

Israel responderá ao ataque de mísseis do Irã com base em seu "interesse nacional", afirmou nesta terça-feira (15) o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu que o país evite bombardeios contra instalações nucleares e de petróleo.

(Israel Líbano Irã palestinos conflito, 720 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

ERIE:

Trump é um 'grande risco' para os EUA, diz Kamala em comício

Kamala Harris afirmou na segunda-feira (14) que Donald Trump é "cada vez mais instável e perturbado" e se ganhar as eleições "seria um grande risco para os Estados Unidos" porque, para ele, o "inimigo interno" são os "jornalistas", os "funcionários eleitorais" e os "juízes".

(EUA eleições política, 780 palavras, já transmitida)

NOVA YORK:

Prisão perpétua ou uma longa sentença? Garcia Luna saberá seu destino na quarta-feira

Genaro García Luna, ex-secretário de Segurança do México durante o governo de Felipe Calderón, saberá na quarta-feira (16) se o sistema judiciário de Nova York o condenará à prisão perpétua, como pede a acusação, ou a 20 anos de prisão, como sugere sua defesa.

(EUA justiça política México manifestação narcotráfico, 560 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

ESTOCOLMO:

MP da Suécia confirma investigação por 'estupro' em Estocolmo sem citar o nome de Mbappé

O Ministério Público da Suécia confirmou nesta terça-feira (15) a abertura de uma investigação por um suposto estupro ocorrido em Estocolmo, após a imprensa noticiar que o atacante francês Kylian Mbappé está sendo investigado por este ato, mas sem citar o nome do jogador de futebol.

(Fbl França Suécia, 730 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Charles III visita Austrália e Samoa em sua primeira grande viagem após o câncer

Charles III inicia sua primeira longa viagem na próxima sexta-feira (18), depois de ter sido diagnosticado com câncer em fevereiro, com paradas na Austrália, onde o movimento antimonarquista está crescendo em um país com um rei britânico como chefe de Estado, e em Samoa.

(GB diplomacia realeza gente Austrália Samoa, 610 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

SEUL:

Coreia do Norte dinamita trechos de rodovias que ligavam o país ao Sul

A Coreia do Norte dinamitou nesta terça-feira (15) trechos de rodovias que ligavam cidades do país à Coreia do Sul, poucos dias após o anúncio do bloqueio permanente da fronteira, anunciaram as autoridades militares sul-coreanas, que dispararam tiros de resposta.

(CoreiadoNorte conflito CoreiadoSul, 620 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

FMI: dívida pública global deve superar US$ 100 trilhões até o fim do ano

A dívida pública mundial deve continuar aumentando e alcançar 100 trilhões de dólares (560 trilhões de reais) até o fim do ano, o equivalente a 93% do PIB mundial, afirma o Fundo Monetário Internacional (FMI) em seu relatório sobre política orçamentária (Fiscal Monitor) publicado nesta terça-feira.

(FMI economia dívida, 450 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

PARIS:

Apesar de polêmica, ideia dos créditos de biodiversidade avança

Para arrecadar os bilhões necessários à proteção da natureza, os polêmicos créditos de biodiversidade ganham espaço e serão a estrela da COP16 em Cali, no final de outubro.

(Clima meio ambiente diplomacia animais cúpula ONU natureza COP16 oceano, 510 palavras, já transmitida)

PARIS:

Reoxigenar o Mar Báltico, um ambicioso projeto climático

Rodeado por nove países do norte da Europa, o mar Báltico sofre com a extinção de seus peixes por causa da falta de oxigênio, e, com eles, toda sua biodiversidade.

(Meio ambiente biodiversidade energia clima tecnologia oceanografia animais ONU natureza ciência COP16 oceano, 730 palavras, já transmitida)

MALPELO:

O terror dos pesqueiros ilegais em uma ilha protegida da Colômbia

O catamarã Silky vigia as águas de Malpelo, uma remota ilha rochosa e paraíso para espécies marinhas ameaçadas do Pacífico colombiano. A tripulação de ambientalistas é o terror dos pesqueiros ilegais que massacravam tubarões dentro da reserva.

(Colômbia meio ambiente biodiversidade ONU natureza COP16, 750 palavras, já transmitida)

SYDNEY:

Coalas são ameaçados por estradas e clamídia na Austrália

Ajooni, um bebê coala, mal cabia em uma mão quando foi resgatado de uma estrada de Sydney onde um carro atropelou sua mãe, a principal causa de morte desses marsupiais na Austrália.

(Austrália ambiente animais florestas natureza, 500 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

ESTOCOLMO:

MP da Suécia confirma investigação por 'estupro' em Estocolmo sem citar o nome de Mbappé

O Ministério Público da Suécia confirmou nesta terça-feira (15) a abertura de uma investigação por um suposto estupro ocorrido em Estocolmo, após a imprensa noticiar que o atacante francês Kylian Mbappé está sendo investigado por este ato, mas sem citar o nome do jogador de futebol.

(Fbl França Suécia, 730 palavras, já transmitida)

Também anunciada em Europa

- Acompanhamento da Liga das Nações da Uefa

- Acompanhamento das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com