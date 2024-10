O atacante Lamine Yamal vai desfalcar a Espanha no jogo contra a Sérvia daqui a dois dias pelas Liga nas Nações da Uefa, informou a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) neste domingo (13).

O jogador do Barcelona passou por exames médicos para avaliar as dores musculares que sentiu após a vitória sobre a Dinamarca no sábado (1 a 0), depois de sair mancando de campo.

"Os exames não detectaram uma lesão estrutural e o departamento médico da RFEF confirma que se trata de uma sobrecarga", explicou a federação em comunicado.

"Priorizando a saúde do jogador e para evitar qualquer risco de lesão, diante do curto prazo do jogo contra a Sérvia, foi tomada a decisão de desconvocá-lo", apontou a RFEF.

Yamal retornará a Barcelona a se junta a longa lista de jogadores campeões da Eurocopa 2024 que desfalcam a seleção espanhola por problemas físicos: Nico Williams (Athletic Bilbao), Rodri (Manchester City), Álvaro Carvajal (Real Madrid), Dani Olmo (Barcelona), Ferrán Torres (Barcelona), Robin Le Normand (Atlético de Mdarid) e Unai Simón (Athletic Bilbao).

O técnico Luis de la Fuente convocou Rodrigo Riquelme, jogador Atlético de Madrid, para substituir Yamal contra a Sérvia, na próxima terça-feira, em Córdoba, pela segunda rodada da Liga das Nações.

