O Exército israelense afirmou neste domingo (13) que capturou um combatente do Hezbollah em um túnel no sul do Líbano, o primeiro anúncio desse tipo desde que lançou a sua ofensiva terrestre em 30 de setembro.

"Os soldados descobriram a entrada de um túnel subterrâneo em um prédio" que leva a uma área onde um combatente do movimento islamista libanês Hezbollah "estava instalado com armas e material", diz um comunicado.

O Exército indicou que o miliciano se rendeu aos soldados, mas não especificou quando foi capturado.

O movimento pró-iraniano não comentou a informação até o momento.

O combatente foi "interrogado no local" por soldados, que mais tarde levaram-no "para um centro de detenção em Israel para mais interrogatórios", disse o Exército.

Um vídeo divulgado junto com o comunicado parece mostrar um grupo de soldados israelenses conversando em árabe com um homem identificado como combatente do Hezbollah enquanto ele sai lentamente de um túnel.

"Saia daí antes que sua vida acabe", dizem os soldados no vídeo.

O miliciano oferece um cigarro aos soldados, ao que um soldado responde: "cigarros, café e 5 mil dólares".

O Exército israelense lançou uma operação terrestre no sul do Líbano em 30 de setembro, onde afirma realizar "bombardeios seletivos" em cidades ao longo da fronteira.

Também afirma ter detectado várias entradas de túneis sob as casas, incluindo uma que, segundo o Exército, tinha cerca de 25 metros de comprimento e chegava ao território israelense.

