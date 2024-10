Vários companheiros de Kylian Mbappé na seleção francesa saíram em sua defesa após o atacante ter sido visto em uma boate em Estocolmo durante o jogo dos 'Bleus' pela Liga das Nações da Uefa.

"Cada um faz o que quiser com seu tempo libre", respondeu Wesley Fofana ao ser perguntado sobre Mbappée ter curtido a noite na capital sueca enquanto a França vencia Israel por 4 a 1 no torneio europeu.

"Ele pode fazer o que quiser, é um grande cara, um grande profissional, administra a carreira como quiser", acrescentou Fofana, que admitiu que o episódio "não é assunto no elenco".

Foram várias as críticas pela ausência de Mbappé na convocação dos 'Bleus' para se recuperar de uma lesão na coxa, depois de o atacante ter participado dos últimos jogos de seu clube, o Real Madrid.

"Vocês vivem disso também, de falar dele todos os dias", disse, por sua vez, o meio-campista Mattéo Guendouzi durante entrevista coletiva.

Mbappé "tem dias de folga, ele faz o que quiser. Não há dúvidas do seu compromisso com a seleção francesa, com tudo o que já fez. Ele ama o país, a equipe e continuará nos ajudando", acrescentou Guendouzi.

