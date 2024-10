Quatro pescadores do estado de Yucatán, no sudeste do México, foram resgatados e levados ao porto nesta quarta-feira (9) após sobreviverem em alto-mar à passagem do poderoso furacão Milton pelo Golfo do México, antes de o fenômeno se dirigir aos Estados Unidos.

A imprensa mexicana transmitiu ao vivo o momento em que os homens foram recebidos em meio a gritos de comemoração e prantos de seus familiares e amigos em Puerto Progreso, onde, na segunda-feira à noite, o fenômeno meteorológico passou a uma distância de 60 quilômetros.

"Já estão vindo para Progreso", disse aos jornalistas Lilia Frías, secretária de Pesca de Yucatán, momentos antes de os pescadores chegarem rebocados por outra embarcação.

A funcionária detalhou que pelo menos 12 pescadores que viajavam em outras três embarcações permanecem desaparecidos e estão sendo procurados por mar e ar. Contudo, veículos de informação locais indicam que um desses barcos já teria sido encontrado.

"Essas lanchas passam muito tempo fora, estão pescando há mais de 12 dias e foram pegas pelo furacão no mar de alguma maneira e, por essa razão, não puderam chegar a um porto seguro", detalhou.

Milton se formou em frente ao litoral do leste do México e, em seu percurso sem tocar terra, alcançou a categoria 5, a máxima na escala Saffir-Simpson.

O fenômeno tocou terra nesta quarta-feira na península da Flórida, nos Estados Unidos. O ciclone é considerado um furacão "maior" e potencialmente catastrófico.

No México, Milton deixou alguns danos menores nas áreas costeiras do Golfo.

sem/nn/rpr