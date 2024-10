A americana Kayla Doody, de 29 anos, hoje vive feliz com a esposa, Erika, de 36 anos. As duas se casaram recentemente. Mas a história de amor entre as duas chama atenção por um motivo: Erika seria madrinha de casamento de Kayla e Harry, seu noivo na época.





A história viralizou após ela contar os detalhes ao NY Post. Kayla contou que sempre teve relacionamentos com rapazes. Ela já até tinha beijado outras garotas, mas não sentia, de fato uma atração. Ela conheceu Harry (nome fictício) na faculdade, quando tinha 18 anos.





"Como eu, ele era tímido e quieto. Por anos, fomos amigos, andando com o mesmo grupo, mas com o tempo nos aproximamos e, em 2018, nos tornamos um casal. Eu me sentia acomodada e confortável, mas sabia no fundo meu coração que não estava perdidamente apaixonada por Harry. Eu era grata pelo que tinha: um homem que me amava, mesmo que eu não sentisse o mesmo por ele", contou.





O namoro ia bem, na medida do possível. Kayla se formou e começou a trabalhar como personal trainer. Um de seus clientes era Dan (nome fictício). Em 2022, seu aluno apresentou sua esposa, Erika, para sua coach. "Em poucos meses, Erika e eu éramos melhores amigas, trocávamos mensagens diariamente e saíamos em um quarteto com os nossos parceiros", contou.





Em fevereiro de 2023, Harry pediu Kayla em casamento. “Foi um momento surreal e confuso. Eu me importava com Harry e sempre quis ser uma noiva, ter um dia especial onde todos pudessem ver que eu tinha sido escolhida. Mas, ao mesmo tempo, me senti presa, como se Harry fosse minha única opção. Eu estava sorrindo quando disse ‘sim’, mas por dentro me senti presa", relatou.





A melhor amiga ficou muito feliz com a novidade e até tinha ajudado Harry a preparar o pedido. Logo, ela foi convidada para ser madrinha do casamento, e, claro, aceitou.





No fim de agosto de 2023, tudo mudou. "Erika e eu estávamos dirigindo para a casa da minha família para uma festa, quando ela me confessou que tinha beijado uma mulher. Ela percebeu que era gay e queria o divórcio de Dan", relembrou.











"Minha cabeça estava girando. Fiquei imediatamente com ciúmes dessa outra mulher e, de repente, percebi que tinha sentimentos por Erika. Tentei afastar esses sentimentos. No entanto, depois daquela conversa, houve uma faísca que não estava lá antes. Continuamos fazendo piadas de flerte, e quando nos olhamos, parecia elétrico. Eu inventei desculpas para não ter intimidade com Harry. Percebi que estava apaixonada, mas não pelo meu futuro marido", acrescentou.

Kayla passou um mês tentando digerir os novos sentimentos. Foi quando ela decidiu pôr um fim em suas dúvidas. "No fim de setembro, dirigi nervosamente até a casa de Erika. Dan estava fora a trabalho por vários meses, e eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Enquanto estávamos sentadas no sofá assistindo a um filme, Erika me beijou. Foi mágico. Eu não me senti culpada por Harry ou Dan, tudo o que eu conseguia pensar era em Erika. Dormimos juntas pela primeira vez uma semana depois, e eu sabia que ela era a única e que eu não poderia me casar com Harry em três semanas”, contou.





Faltavam apenas três semanas para o casamento. Kayla, agora, tinha que contar a Harry que desistiu do casamento, mesmo que isso significasse magoar alguém que ela respeitasse tanto. "Quando confessei que estava apaixonado por Erika e que queríamos ficar juntas, Harry ficou atordoado e bravo, mas também pareceu desanimado, como se soubesse que não havia sentido em tentar salvar nosso relacionamento. Eu odiava magoá-lo, mas, ao me afastar, minha maior emoção foi de alívio. Não nos falamos desde aquela conversa final. Enviei uma mensagem curta aos convidados dizendo que o casamento estava cancelado e, felizmente, ninguém fez perguntas. Contei pessoalmente à minha mãe que o casamento estava cancelado e ela me apoiou muito. Ela disse para seguir meu coração e me ajudou a cancelar o local e os fornecedores”, afirmou.





Quando Dan voltou da viagem de trabalho, foi a vez de Erika abrir o jogo com o marido. Ele ficou arrasado, mas concordou com o divórcio.











Em janeiro de 2024, Erika pediu Kayla em casamento. "Nós nos casamos em abril em um local de casamento íntimo cheio de flores, na frente de 60 de nossos familiares e amigos. Trocando votos, eu sabia que estava me casando com minha alma gêmea. Eu não tinha arrependimentos, nós éramos feitas uma para a outra", se declarou