Com o retorno de Lionel Messi, a Argentina anunciou neste sábado (5) a ausência por lesão do meio-campista Nicolás González e do atacante Paulo Dybala para as partidas deste mês contra Venezuela e Bolívia pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

"Os jogadores Nicolás González da Juventus e Paulo Dybala da Roma não estão incluídos na convocação para a rodada dupla em outubro por motivos físicos", anunciou a Federação Argentina de Futebol através da rede social X.

Antes, o goleiro Emiliano 'Dibu' Martínez já havia ficado de fora da lista de convocados após ser sancionado por fazer gestos obscenos e por empurrar uma câmera de televisão após a derrota da atual campeã mundial para a Colômbia (2-1), no mês passado, em Barranquilla, pelas Eliminatórias.

A lista do técnico Lionel Scaloni é encabeçada pelo craque Messi, que retorna ao elenco da 'Albiceleste' após ficar ausente dos jogos das Eliminatórias contra Chile e Colômbia devido a uma lesão no tornozelo direito.

A tricampeã do mundo lidera a classificação do torneio com 18 pontos após oito rodadas.

Na próxima rodada dupla, a Argentina enfrentará a Venezuela em Maturín, no dia 10 de outubro, e na terça-feira, dia 15, recebe a Bolívia no estádio Monumental de Buenos Aires.

