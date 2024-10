Kim afirmou que não hesitaria em usar todas as forças ofensivas do país, incluindo armas nucleares, se provocado

O líder Kim Jong-un ameaçou usar armas nucleares para destruir a Coreia do Sul após o país falar que pode "esmagar" o Exército norte-coreano. A informação é da mídia estatal.





Kim afirmou que não hesitaria em usar todas as forças ofensivas do país, incluindo armas nucleares, se provocado. "Se tal situação ocorrer, a existência de Seul e da República da Coreia será impossível", disse o líder norte-coreano, segundo a Agência Central de Notícias da Coreia.





A fala ocorre após o presidente sul-coreano dizer que pode dar uma resposta "determinada e esmagadora" se for atacado. "Este dia marcará o fim do regime norte-coreano", declarou Yoon Suk Yeol em discurso para militares na terça (1º).





"O regime norte-coreano deve se libertar da ilusão de que armas nucleares os protegerão", acrescentou Yoon, que ressaltou os EUA como o principal parceiro militar do país. Em resposta, Kim Jong-un chamou Yoon de "fantoche" que se gabou de seu poderio militar às portas de um país que tem armas nucleares.





A troca de ameaças acontece em um momento de tensão entre os países. A mídia estatal norte-coreana divulgou imagens de Kim visitando uma instalação de enriquecimento de urânio, que produz materiais nucleares. Nesta semana, o presidente Yoon Suk Yeol exibiu o míssil balístico mais poderoso de Seul e outras armas projetadas para deter a força norte-coreana.





No início do ano, a Coreia do Norte anunciou que não vai mais tentar a reunificação com a Coreia do Sul e se aproximou da Rússia, uma potência nuclear. A parceria aprofundou preocupações entre países do Ocidente.