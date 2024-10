O Olympique de Marselha não passou de um empate em 1 a 1 com o modesto Angers nesta sexta-feira (4), no Vélodrome, no jogo que abriu a 7ª rodada do Campeonato Francês.

Jogando em casa, o time de Marselha desperdiçou a oportunidade de igualar a pontuação de Paris Saint-Germain (1º), que joga no domingo com o Nice, e Monaco (2º), que no sábado visita o Rennes.

Depois das expulsões de Lilian Raolisoa pelo Angers (26') e de Neal Maupay pelo Olympique (30'), o inglês Jonathan Rowe abriu o placar para os anfitriões no segundo tempo (51'), mas o argelino Farid El Melali empatou três minutos depois em cobrança de falta (54').

Com este tropeço, o Olympique de Marselha permanece em terceiro na tabela e corre o risco de ser alcançado pelo Reims (4º), que joga na rodada contra o Montpellier.

Por sua vez, o Angers, única equipe que ainda não venceu no campeonato, soma seu terceiro ponto, mas continua na lanterna.

-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Olympique de Marselha - Angers 1 - 1

- Sábado:

(12h00) Saint-Etienne - Auxerre

(14h00) Lille - Toulouse

(16h00) Rennes - Monaco

- Domingo:

(10h00) Lyon - Nantes

(12h00) Brest - Le Havre

Reims - Montpellier

Strasbourg - Lens

(15h45) Nice - PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 16 6 5 1 0 20 5 15

2. Monaco 16 6 5 1 0 12 3 9

3. Olympique de Marselha 14 7 4 2 1 16 8 8

4. Reims 11 6 3 2 1 10 8 2

5. Lille 10 6 3 1 2 11 7 4

6. Lens 10 6 2 4 0 5 2 3

7. Nantes 9 6 2 3 1 9 6 3

8. Strasbourg 9 6 2 3 1 12 10 2

9. Nice 8 6 2 2 2 14 6 8

10. Rennes 7 6 2 1 3 10 9 1

11. Lyon 7 6 2 1 3 8 12 -4

12. Auxerre 6 6 2 0 4 8 12 -4

13. Brest 6 6 2 0 4 8 13 -5

14. Le Havre 6 6 2 0 4 7 13 -6

15. Toulouse 5 6 1 2 3 5 8 -3

16. Montpellier 4 6 1 1 4 6 17 -11

17. Saint-Etienne 4 6 1 1 4 3 17 -14

18. Angers 3 7 0 3 4 5 13 -8

