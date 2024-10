O Tottenham conseguiu uma boa vitória fora de casa sobre o Ferencvaros da Hungria por 2 a 1 nesta quinta-feira (3), pela segunda rodada da Liga Europa.

Pape Sarr (23') e Brennan Johnson (86') marcaram os gols dos 'Spurs' na partida, enquanto os anfitriões descontaram na reta final com Barnabás Varga (90').

O time húngaro poderia ter aberto o placar aos 18 minutos, quando Varga mandou a bola para as redes, mas o gol foi anulado por impedimento com o auxílio do VAR.

Pouco depois, o Tottenham chegou ao primeiro gol com Sarr aproveitando vacilo da defesa dentro da área para marcar.

E quando o Ferencvaros pressionava pelo empate, Johnson ampliou para os ingleses, marcando seu quinto gol em dois jogos.

A vantagem garantiu a vitória do time londrino, já que Varga ainda deixou o dele superando o goleiro Guglielmo Vicario com um chute cruzado.

Com o resultado, o Tottenham é uma das três equipes que conseguiram duas vitórias em dois jogos na Liga Europa até aqui, ao lado de Lazio, que nesta quinta-feira goleou o Nice por 4 a 1 em Roma, e Anderlecht, que bateu a Real Sociedad por 2 a 1 na Espanha.

