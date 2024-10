O capitão da seleção da França, Kylian Mbappé, de volta após sofrer uma lesão na coxa, não apareceu na lista de convocados dos 'Bleus', divulgada nesta quinta-feira (3), para os jogos da Liga das Nações da Uefa contra Israel (10 de outubro) e Bélgica (14 de outubro).

O atacante do Real Madrid, que depois de uma semana de recuperação entrou em campo no segundo tempo na derrota diante do Lille pela Liga dos Campeões, foi substituído por Christopher Nkunku (Chelsea) para "não correr riscos", explicou o técnico Didier Deschamps.

O treinador também deixou de fora os volantes Adrien Rabiot, novo reforço do Olympique de Marselha, e N'Golo Kanté (Al-Ittihad), com problemas no músculo adutor.

Esta é a primeira lista de convocados da França desde que o atacante Antoine Griezmann anunciou sua aposentadoria da seleção, na última segunda-feira.

- Lista de convocados:

Goleiros: Mike Maignan (Milan/ITA), Brice Samba (Lens/FRA), Alphonse Areola (West Ham/ING).

Defensores: Jonathan Clauss (Nice/FRA), Lucas Digne (Aston Villa/ING), Wesley Fofana (Chelsea/ING), Theo Hernandez (Milan/ITA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Jules Koundé (Barcelona/ESP), William Saliba (Arsenal/ING), Dayot Upamecano (Bayern de Munique/ALE).

Meio-campistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Youssouf Fofana (Milan/ITA), Mattéo Guendouzi (Lazio/ITA), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach/ALE), Aurélien Tchouameni (Real Madrid/ESP), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain/FRA).

Atacantes: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain/FRA), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain/FRA), Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain/FRA), Christopher Nkunku (Chelsea/ING), Michael Olise (Bayern de Munique/ALE), Marcus Thuram (Inter de Milão/ITA)

eba-ali/dam/pm/cb/yr