Eficiente e sólido, o Arsenal derrotou o Paris Saint-Germain por 2 a 0 nesta terça-feira (1º), em Londres, num dos jogos de destaque da segunda rodada da Liga dos Campeões, marcado pela noite para esquecer do goleiro Gianluigi Donnarumma.

Os gols dos 'Gunners' foram marcados pelo alemão Kai Havertz (20') e pelo capitão Bukayo Saka (35'), ambos em falhas de Donnarumma.

O jogo contra o Arsenal foi o primeiro do PSG contra um dos grandes europeus, depois da vitória suada sobre o Girona na primeira rodada da Champions (1 a 0).

O técnico Luis Enrique explicou na véspera que decidiu viajar a Londres sem Ousmane Dembélé, barrado por não cumprir "de maneira grave as obrigações da equipe".

É público e notório que o treinador espanhol prefere os "operários" aos "artistas", mas sem Dembélé em campo é difícil encontrar alguém que faça a diferença em seu elenco, que em pouco mais de um ano perdeu Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé.

O Arsenal, mais rodado contra grandes equipes, conseguiu pressionar Donnaruma, que continua mostrando uma versão mais vulnerável na competição europeia do que no Campeonato Francês.

Havertz se antecipou ao goleiro da seleção italiana, que saiu atrasado, para aproveitar sua estatura e marcar de cabeça depois de um cruzamento do belga Leandro Trossard.

Mas pior foi a ação do goleiro - ou ausência dela - no segundo gol. Em falta na lateral da área cobrada por Saka, vários jogadores tentaram desviar a bola, que passou por todo mundo, inclusive por Donnaruma, e foi parar no fundo da rede.

As melhores chances do PSG foram construídas pelas laterais. Pela esquerda, Nuno Mendez tabelou com Bradley Barcola antes de acertar a trave (28'). Pouco depois, Achraf Hakimi parou no goleiro Davis Raya após se impor na velocidade sobre o italiano Riccardo Calafiori (31').

A passagem pelo vestiário no intervalo não teve efeito positivo sobre a equipe de Luis Enrique, que no segundo tempo colocou em campo Randal Kolo Muani e Fabián Ruiz em busca de um milagre.

Bem postado em campo, o Arsenal administrou com inteligência a vantagem para conseguir sua primeira vitória na Champions, depois do empate sem gols na estreia contra a Atalanta.

