O tenista alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo, declarou nesta terça-feira (1º) que quer defender sua posição no ranking da ATP até o final da temporada, apesar dos problemas de saúde que enfrenta, que o obrigaram a desistir de participar do ATP 500 de Pequim.

O jogador de 27 anos declarou que foi internado no mês passado, depois da Laver Cup, que venceu junto com seus cinco companheiros europeus contra equipe formada por outros seis tenistas que representavam o "resto do mundo".

Zverev explicou que teve uma pneumonia diagnosticada e que ainda levará alguns meses para se recuperar totalmente.

"Estava com dificuldades físicas, não estava em boa forma. Não sabia o que era", disse o alemão em entrevista coletiva antes do Masters 1000 de Xangai, que começa nesta quarta-feira.

"Sempre tive a impressão de estar um pouco mais cansado do que de costume", acrescentou.

Zverev é um dos jogadores que ultimamente manifestou preocupação pelo impacto do pesado calendário do tênis na saúde dos jogadores.

"Para a ATP tanto faz a nossa opinião, é uma questão de dinheiro", declarou o tenista no final de setembro.

A temporada de Zverev teve altos e baixos: ganhou o Masters 1000 de Roma e chegou à final de Roland Garros, perdida para o espanhol Carlos Alcaraz.

Depois, foi eliminado nas quartas de final do US Open no início de setembro, definindo sua atuação como "absolutamente terrível".

"Para mim, pessoalmente, seria incrível terminar o ano como número 2 do mundo", comentou o alemão, que vai estrear em Xangai contra um jogador procedente do 'qualifying'.

Seu principal adversário depois do número 1, Jannik Sinner, é Alcaraz (N.3), que nesta quarta-feira vai disputar a final do ATP 500 de Pequim justamente contra o italiano.

Zverev tem apenas 185 pontos de vantagem sobre Alcaraz no ranking da ATP, embora o alemão tenha menos pontos a defender, já que no ano passado caiu na segunda rodada, enquanto o espanhol chegou às oitavas de final.

"Carlos está jogando um tênis excelente no momento, está em Pequim para somar pontos e sei que tenho que estar no meu melhor nível", declarou Zverev.

