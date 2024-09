Uma funcionária penitenciária que foi ferida em um ataque armado há uma semana morreu na noite de quinta-feira (26), informou o órgão estatal encarregado das prisões no Equador (SNAI).

"Katherine Lizbeth Mazón Moreta, funcionária do SNAI que foi vítima de um ataque armado em Quito na semana passada, infelizmente faleceu na noite de 26 de setembro", declarou o órgão à imprensa.

Desde 31 de agosto, foram registrados quatro ataques armados contra funcionários do SNAI, que deixaram cinco mortos no total: Mazón, os diretores de duas prisões e dois agentes penitenciários que estavam a caminho do trabalho.

O órgão estatal acrescentou que a saúde da agente "se complicou" apesar dos cuidados médicos. Seu marido, que também ficou ferido, já recebeu alta do hospital.

Em 19 de setembro, dia do ataque, a polícia informou que a vítima "estaria submetida a processos judiciais importantes".

Nos últimos dias, Quito tem sido palco de tiroteios entre grupos ligados ao tráfico de drogas. Um ataque armado contra pessoas que estavam em um salão de beleza deixou cinco mortos e um ferido na última sexta-feira.

O Equador, que possui 17 milhões de habitantes, registrou um recorde de 47 homicídios a cada 100.000 pessoas em 2023, em comparação à taxa de 9 registrada em 2018.

Entre janeiro e setembro, foram apreendidas 307 toneladas de drogas no país, superando as 219 toneladas confiscadas durante todo o ano de 2023.

Diante da violenta ofensiva do crime organizado, em janeiro o governo do presidente Daniel Noboa declarou guerra a estas organizações e mobilizou militares nas ruas para combatê-las.

