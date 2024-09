Duas ativistas do meio ambiente do grupo Just Stop Oil foram condenadas à prisão, nesta sexta-feira (27) no Reino Unido, por jogar sopa de tomate em uma das obras primas de Vincent Van Gogh, "Os Girassóis", na Galeria Nacional de Londres.

Phoebe Plummer, de 23 anos, foi condenada a dois anos de prisão e Anna Holland, de 22 anos, a 20 meses. Os fatos ocorreram em outubro de 2022.

A ação das jovens danificou apenas levemente a moldura da obra de 1888, que estava protegida por vidro.

"Não tinham o direito de fazer o que fizeram aos girassóis", disse o juiz Christopher Henry, que condenou as duas jovens.

"A sopa poderia ter penetrado o vidro" e danificado "ou destruído" o famoso quadro, acrescentou.

A ONG Greenpeace denunciou uma "pena desproporcional para uma manifestação que causou danos pequenos à moldura e não à pintura".

No momento do ato, Just Stop Oil exigia o fim imediato de qualquer novo projeto de petróleo ou gás no Reino Unido.

Em julho, quatro ativistas da mesma organização, que planejaram um bloqueio de rodovias, foram condenadas a quatro anos de prisão pela Justiça britânica. O fundador, Roger Hallam, foi condenado a cinco anos por preparar a ação.

