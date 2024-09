O Ministério das Relações Exteriores confirmou nesta quarta-feira (25/9) a morte de um adolescente brasileiro no Líbano, vítima dos bombardeios israelense à cidade de Kelya. O jovem era Ali Kamal Abdallah, de 15 anos, nascido em Foz do Iguaçu (PR). O pai dele, o paraguaio Kamal Hussein Abdallah, de 64 anos, também morreu no ataque.

O Correio apurou que o irmão de Ali, Mohammed Kamal Abdallah, de 16, que também é brasileiro, ficou ferido no braço. Uma fonte do governo brasileiro confirmou à reportagem as mortes. Também informou que a Embaixada do Brasil em Beirute está em contato com familiares das vítimas para prestar assistência.

Adnan El Sayed, vereador em Foz do Iguaçu e amigo da família, contou ao Correio que o clã Abdallah mudou-se da cidade paranaense para o leste do Líbano em meio a dificuldades econômicas. "Eles foram tentar alguma oportunidade financeira. Kamal e os dois filhos estavam juntos na hora do bombardeio, na última segunda-feira. Mohammed viu o pai e o irmão serem mortos e está voltando para o Brasil amanhã (26/9)", relatou.





Eles trabalhavam em uma fábrica familiar de produtos de limpeza, aberta por Kamal. Pai e filho foram atingidos por um foguete que atingiu Kelya na segunda-feira (23/9).

Ainda segundo El Sayed, a mulher de Kamal e mãe dos garotos, Noha Abdallah, retornou ao Brasil recentemente para encontrar uma das filhas, que está grávida. Ele afirmou que Kamal e Ali foram sepultados no Líbano.

A família morou em Foz do Iguaçu por mais de dez anos e voltou para o Líbano há cerca de quatro anos. Além de Ali, Kamal Hussein morava com outros dois filhos, um adolescente de 16 anos e uma jovem de 21. Eles estão a caminho do Brasil.