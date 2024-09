25/09/2024. Fumaça sobe do local de um ataque aéreo israelense que teve como alvo a aldeia de Khiam, no sul do Líbano, em 25 de setembro de 2024. O Líbano disse que 23 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas em ataques israelenses em todo o Líbano no dia 25 de setembro, o terceiro dia de grandes ataques israelenses no país, quando os combates com o Hezbollah se intensificaram.

crédito: Rabih Daher/AFP