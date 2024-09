crédito: Missouri Department of Corrections / AP

Marcellus Williams foi condenado à morte por ter assassinado a facadas uma mulher nos Estados Unidos. De acordo com as autoridades, ele recebeu uma injeção letal na noite dessa terça-feira (24/9).





Williams cometeu seu crime em 1998 no subúrbio de St. Louis, em Universal City, no Missouri. A Suprema Corte dos EUA negou um recurso apresentado pela defesa do condenado de última hora.



Seus representantes queriam a suspensão da execução por supostos erros processuais, a promotoria também era contrária à pena de morte. A família da vítima pediu às autoridades que a vida do condenado fosse poupada.





Marcellus Williams foi o segundo de cinco prisioneiros nos EUA a serem executados no intervalo de uma semana. O número é incomum e vai na direção contrária a uma tendência de declínio nos últimos anos, tanto no uso quanto no apoio à pena de morte.

Confira as outras execuções





Carolina do Sul





O estado estadunidense foi o primeiro na lista de cinco execuções. Freddie Owens foi morto na sexta-feira ao ser condenado pelo assassinato de um balconista de loja de conveniência em 1997 durante um assalto.





Foi a primeira execução da Carolina do Sul em 13 anos, um atraso não intencional causado pela incapacidade dos agentes penitenciários estaduais de obter as drogas necessárias para as injeções letais.





Para inverter a situação, o estado adotou um novo protocolo de uso de um único sedativo, o pentobarbital. Anteriormente, eram utilizadas três drogas.





Alabama





O estado pretende executar Alan Miller utilizando gás nitrogênio na quinta-feira (26/9). O Alabama foi, em janeiro, o primeiro a utilizar o novo procedimento, que coloca uma máscara sobre a cabeça do peso, forçando-o a inalar nitrogênio puro.





Miller teve sua execução adiada, em 2022, quando as autoridades não conseguiram conectar uma linha intravenosa. Ele foi sentenciado à morte após ser condenado por assassinar três homens durante tiroteios consecutivos no local de trabalho, em 1999.





Texas





Na terça-feira, Travis Mullis foi executado após ser condenado por matar seu filho de 3 meses em janeiro de 2008. O homem possuía um longo histórico de doença mental e tentou renunciar, repetidamente, ao seu direito de apelar de sua sentença de morte.





Os advogados do condenado não entraram com apelação para tentar suspender a injeção letal.





Oklahoma





Emmanuel Littlejohn deve receber uma injeção letal nesta quinta-feira. Ele foi sentenciado à morte devido ao seu papel na morte a tiros de um dono de loja de conveniência durante um assalto em 1992.





O homem admitiu seu papel no assalto, mas alega que não foi responsável pelo tiro fatal. O Pardon and Parole Board de Oklahoma, órgão que decide quais infratores são elegíveis para liberdade condicional, votou por 3-2 no mês passado para recomendar ao governador Kevin Stitt que poupasse a vida do condenado. O político ainda não tomou uma decisão de clemência.