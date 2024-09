A Justiça alemã pediu, nesta quarta-feira (25), que os três suspeitos de tentativa de chantagem à família do campeão mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher fossem enviados a tribunais.

Um pai de 53 anos e seu filho de 30, moradores de Wüppertal (oeste da Alemanha), são acusados de ter tentado extorquir 15 milhões de euros (US$ 16,7 milhões ou quase R$ 94 milhões na cotação atual) da família do piloto, ameaçando publicar na 'deep web' dados que familiares não queriam que fossem publicados, segundo comunicado do Ministério Público.

O homem de 53 anos teria adquirido estes dados por "uma quantia de cinco dígitos" a um ex-agente de segurança que estava ao serviço da família do piloto, também de 53 anos, segundo o comunicado.

O ex-funcionário é acusado de ter copiado os dados sem autorização possivelmente "quando deixou o cargo, em março de 2021".

Trata-se de imagens particularmente sensíveis, como mostrariam Michael Schumacher antes e depois de seu grave acidente de esqui em 2013.

O ex-piloto sofreu um grave ferimento na cabeça e passou quase seis meses em coma induzido. Desde então, ele tem recebido cuidados em sua casa, na Suíça, longe da mídia e sem saber exatamente qual é a sua condição física.

