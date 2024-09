Um gol será suficiente para que Hulk se torne o maior artilheiro do Atlético-MG no Século XXI. Mas a prioridade do atacante nesta quarta-feira (25) será a vitória sobre o Fluminense e a classificação para a semifinal da Copa Libertadores-2024.

O título da Libertadores é o que falta para o jogador de 38 anos, que desde que chegou ao Atlético, em 2021, já conquistou o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileirão.

Para seguir vivo na Libertadores, o 'Galo' terá que reverter a derrota sofrida no Maracanã na semana passada por 1 a 0.

O jogo decisivo das quartas de final será disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte, a partir das 19h00 (horário de Brasília).

- Desbancar Diego Tardelli -

Desde que encerrou um ciclo de mais de 15 anos pelo futebol asiático e europeu, Hulk se tornou um ídolo atleticano, especialmente por comandar o time na conquista do Campeonato Brasileiro de 2021, o primeiro do clube depois de 50 anos.

Além das vitórias coletivas, o camisa 7 somou várias marcas individuais. E mais uma pode ser alcançada no jogo contra o Fluminense, atual campeão da Libertadores.

Hulk igualou os 112 gols de Diego Tardelli ao marcar na vitória sobre o Bragantino por 3 a 0 no último domingo, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Caso balance as redes contra o time carioca, ele irá se isolar como o maior artilheiro do 'Galo' neste século, embora ainda esteja muito distante dos 255 gols de Reinaldo (1973-1985), considerado o maior ídolo do clube mineiro.

"A Libertadores é sem dúvida obsessão, por isso chama 'A Glória Eterna' (...) A gente tem tudo para ganhar", disse Hulk ao portal ge.

Com o Atlético longe da briga pelo título no Brasileirão (9º colocado a 20 pontos do líder Botafogo), as atenções do atacante e de seus companheiros estão voltadas para a Libertadores e para a semifinal da Copa do Brasil.

- Flu ameaçado pelo rebaixamento -

Para o jogo das quartas de final, o técnico Gabriel Milito afirmou que dificilmente poderá contar com o lateral Renzo Saravia, os volantes Otávio e Matías Zaracho e o atacante Eduardo Vargas.

O Fluminense, por sua vez, trabalha para ter de volta uma peça fundamental para seu sistema defensivo, que certamente terá muito trabalho com Hulk e Paulinho: o veterano Thiago Silva, que sofreu uma pancada no tornozelo no jogo de ida.

O time carioca sentiu a ausência do capitão no sábado, quando foi derrotado pelo Botafogo (1 a 0) sofrendo gol nos acréscimos após um erro na saída de bola do experiente Felipe Melo.

O resultado colocou o Fluminense mais uma vez na zona de rebaixamento, embora a equipe ainda tenha um jogo pendente.

"Grandes jogadores, treinadores e equipes cometem erros. Vamos passar por cima desse erro como equipe e na quarta-feira já temos uma oportunidade para passar por cima disso", disse o técnico Mano Menezes após a derrota no clássico.

Quem avançar entre Atlético-MG e Fluminense vai enfrentar na semifinal da Libertadores o vencedor do confronto entre River Plate e Colo Colo, que empataram em 1 a 1 no jogo de ida, em Santiago, e decidem a vaga nesta terça-feira, em Buenos Aires.

- Escalações prováveis:

Atlético-MG: Éverson - Bruno Fuchs, Rodrigo Battaglia, Junior Alonso, Guilherme Arana - Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa - Bernard - Paulinho, Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Fluminense: Fábio - Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Marcelo - Martinelli, Facundo Bernal - Jhon Arias, Ganso, Kevin Serna - Germán Cano. Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

raa/app/ma/cb/aam