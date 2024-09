Irritado, Rudi Peterschinigg derruba seu goleiro de plástico no chão. Seu dedo tremeu e este veterano jogador de futebol de mesa sofreu o gol que condena seu país à prorrogação, em uma das quartas de final da Copa do Mundo de Subbuteo.

Durante três dias, 300 jogadores de 26 países participaram do torneio realizado em Tunbridge Wells, no sul da Inglaterra, onde o Subbuteo, um popular jogo de futebol de mesa, foi inventado em 1946.

"Não vou dizer que é o melhor fim de semana da minha vida, mas certamente está no Top 2”, diz o australiano Hughie Best, de 58 anos, que veio de Perth para participar e comentar um evento que atraiu mais de cinco mil pessoas.

"Para alguns deles é uma espécie de peregrinação", afirma Stewart Grant, um dos porta-vozes da Federação Inglesa de Subbuteo, organizadora do torneio.

Com a chegada dos videogames, este jogo de habilidade e estratégia saiu de moda, mas vive uma nova era graças aos nostálgicos e à nova geração, como demonstra o campeonato organizado em 2024, o maior da modalidade até agora.

"Gosto que você pode pintar os jogadores e mudá-los de time", diz Harry Brown, um praticante de 12 anos que assiste ao torneio como espectador.

Colecionar faz parte do interesse por este jogo: muitos acumulam equipes, cuidadosamente pintadas à mão, arquibancadas, troféus e cartazes de jogos.

- Jogo para crianças -

Durante o confinamento devido à pandemia de covid-19, "muitas pessoas encontraram o seu Subbuteo no sótão" e "depois procuraram um clube quando tudo reabriu", explica o jovem Alex Scott, declarando que a modalidade é "muito mais divertida" que os videogames.

Como no futebol, o objetivo é marcar mais gols que o adversário. Para isso, é preciso ter dedos ágeis para movimentar os bonecos em miniatura que representam os jogadores de futebol, movimentar a bola sobre a mesa e acertá-la no fundo da rede do gol adversário.

Durante a competição no centro esportivo de Tunbridge Wells, os ânimos se exaltaram em várias ocasiões, especialmente após um gol inglês contra os italianos ter sido anulado de forma polêmica.

Uma decepção rapidamente esquecida quando Bob Varney marca o gol de placa nas semifinais da veterana equipe inglesa contra a seleção belga.

"Lembrem que este é um jogo de tabuleiro infantil, recomendado para idades de 7 a 11 anos. É o que diz na caixa", brinca o inglês.

A atividade, no entanto, pode acarretar alguns riscos. Varney joga com um curativo no polegar após machucá-lo ao fazer uma defesa. Mas o jogador, que se descreve como um "herói sangrento", não conseguiu evitar a derrota de sua equipe na final contra a Itália.

jwp/alm/adm/mcd/avl/yr/aa