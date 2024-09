O meio-campista do Manchester City, Bernardo Silva, criticou duramente as táticas ultra-defensivas do Arsenal no empate de domingo (2-2) entre os dois candidatos ao título da Premier League, afirmando que a equipe 'Gunner' ainda não está à altura dos 'Citizens'.

Para corroborar as suas percepções, o jogador português fez uma comparação entre o Arsenal e o Liverpool, principal rival do City nos últimos anos.

"O Liverpool sempre nos enfrentou olhando de frente para tentar vencer os jogos. Desse ponto de vista, os jogos contra o Arsenal não foram como os que disputamos no passado e agora contra o Liverpool", declarou Bernardo Silva para a ESPN.

"A diferença? Não sei. Talvez porque o Liverpool já tenha vencido a Premier League e o Arsenal não. Que o Liverpool tenha vencido uma Liga dos Campeões e o Arsenal não", argumentou sobre a diferença entre os duelos City-Liverpool e City-Arsenal.

No confronto de domingo pela Premier League, o City conquistou um ponto contra o Arsenal, no Etihad, no último minuto.

A equipe visitante, comandada pelo técnico Mikel Arteta, teve apenas 12,5% de posse de bola no segundo tempo, mas frustrou o City com uma defesa compacta que obrigou os jogadores de Pep Guardiola a tentarem chutes de longa distância.

"Só havia um time que veio jogar futebol", disse Silva. "O outro veio jogar dentro dos limites do aceitável e autorizado pelo árbitro", acrescentou.

Após esse empate na quinta rodada, o City lidera a Premier League com dois pontos à frente do Arsenal (4º).

