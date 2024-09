A Guarda Revolucionária do Irã prendeu 12 indivíduos acusados de terem "colaborado" com Israel, inimigo da República Islâmica, indicou a agência de notícias local iraniana Fars neste domingo (22).

A agência não revelou a data nem o local exato das prisões ou a nacionalidade dessas pessoas, mas afirmou que "planejavam realizar ações contra a segurança" do Irã.

Segundo a Fars, a Guarda Revolucionária, o Exército ideológico do Irã, "prendeu 12 colaboradores do regime sionista em seis províncias do país".

ap/tp/eg/hgs/dd