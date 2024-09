Um ataque russo na noite de sábado contra prédios residenciais em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, deixou 21 feridos, incluindo três menores de entre 8 e 17 anos, anunciou o governador regional neste domingo (22).

"Vinte e uma pessoas ficaram feridas, incluindo três crianças, um menino de 17 anos, uma menina de 17 anos e uma menina de 8", indicou Oleg Synegubov no Telegram.

Além disso, oito pessoas foram hospitalizadas, duas delas em estado grave, acrescentou.

Kharkiv, no noroeste da Ucrânia, é uma cidade muito próxima à fronteira russa e tinha 1,4 milhão de habitantes antes da guerra.

A Rússia "atacou um edifício residencial com bombas aéreas", denunciou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, nas redes sociais.

Segundo o prefeito de Kharkiv, Igor Terekhov, que foi ao local do ataque, "não havia militares" no edifício. "Todos os dias, todas as noites, Kharkiv é alvo de ataques", lamentou.

bur-led/pz/pc/meb/dd