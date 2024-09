O Paris Saint-Germain obteve uma vitória dramática no último minuto sobre o Girona (1-0), que resistiu os 90 minutos mas perdeu com um 'frangaço' do goleiro argentino Paulo Gazzaniga nesta quarta-feira (18), no Parque dos Príncipes, em sua estreia na Liga dos Campeões.

Com três pontos, o PSG se junta a gigantes como Real Madrid e Liverpool, mas sem convencer totalmente.

A noite teve todos os aspectos de uma estreia tímida nesta nova fórmula da principal competição europeia de clubes: um adversário novato neste torneio e pouco conhecido na França, parte da arquibancada frequentada pelos 'ultras' vazia devido a uma sanção e um comparecimento relativamente baixo por parte da imprensa.

Mas o PSG não poderia se dar ao luxo de abrir mão da vitória contra um time teoricamente mais acessível se quiser terminar entre os oito primeiros da liga que agora tem 36 clubes, após seus oito jogos. Especialmente porque o seu calendário é difícil com adversários como Manchester City, Arsenal, Bayern de Munique e Atlético de Madrid.

Mas os jogadores comandados pelo técnico Luis Enrique pareciam anestesiados durante todo o primeiro tempo, dividindo a posse de bola com os catalães. O PSG sofreu com a intensa marcação, surpreso com a ousadia dos visitantes.

- Festival de erros -

A equipe de Michel mostrou um jogo coletivo fluido e técnico, dando uma aula de posse de bola e recuperação sob pressão, como aos 34 minutos quando puxou um grande contra-ataque.

Já os parisienses se mostraram inofensivos nas raras oportunidades que tiveram, como em chutes fracos de Fabian Ruiz a cruzamentos de Nuno Mendes e Achraf Hakimi que não encontraram finalizadores.

O PSG teve amplo domínio no segundo tempo, mas deu um show de erros. Ousmane Dembélé não conseguiu concluir após avançar no contra-ataque e foi interceptado pelo zagueiro Krejci.

O ex-jogador do Barcelona se mostrou em diversas ocasiões cuidadoso na finalização, ele que foi muitas vezes criticado nesse aspecto na temporada passada, mas desta vez seus chutes foram fracos demais a não ser numa chance em que o goleiro Gazzaniga desviou para o travessão (63').

Substituto do lesionado Marco Asensio, Randal Kolo Muani também pecou nas finalizações, seu problema recorrente, com uma cabeçada que passou rente à trave (70') e um chute muito cruzado de ângulo fechado após se livrar de um defensor (82'). Achraf Hakimi também tentou mas disparo foi defendido pelo goleiro.

A torcida acreditou estar revivendo as duas últimas partidas da Liga dos Campeões passada contra o Dortmund (duas derrotas por 1 a 0), ao ver tantas chances desperdiçadas.

Mas o triunfo veio em um erro grotesco do goleiro do Girona, que até então vinha fazendo uma grande partida. Num chute sem ângulo de Nuno Mendes, que havia avançado pela linha de fubndo, Gazzaniga se abaixou para pegar a bola mas a desviou para seu próprio gol. A torcida foi ao delírio e respirou aliviada, ciente de que a vitória era fundamental na estreia.

O PSG vai precisar melhorar já que terá uma missão ainda mais complicada na próxima rodada, pelo menos teoricamente: viaja a Londres para encarar o Arsenal, no dia 1º de outubro.

bap/bvo/aam/cb